На инфочасе Рийгикогу обсуждались вопросы, связанные с лесным хозяйством

На инфочасе Рийгикогу министр окружающей среды Сийм Кийслер ответил на вопрос Артура Тальвика о вырубке в зонах с ограниченным режимом природопользования.

Тальвик запросил информацию о ситуации, связанной со сплошной вырубкой в зонах с ограниченным режимом природопользования. Он спросил, кто принял решение и почему поменялось направление, сообщается в пресс-релизе Рийгикогу.

Кийслер пояснил, что решение о правилах охраны каждого заповедника и заказника правительство принимает отдельно. ”Я не согласен с вами, что направление поменялось”, — сказал Кийслер. По его словам, в правилах охраны заповедников, как правило, действительно разрешается лесовосстановительная вырубка именно в зонах с ограниченным режимом природопользования. Зону с ограниченным режимом природопользования определяет Закон об охране природы и, как указывает само название, это — зона, где установленные в правилах охраны цели можно достичь при ограниченном режиме природопользования.

Министр пояснил, что если эти две цели невозможно объединить, то зона объявляется зоной специального режима. ”Во время моего пребывания на посту министра мы также обновляем правила охраны и скорее сокращаем зоны с ограниченным режимом природопользования. Ощутимую часть мы переводим в зону специального режима, чтобы ситуация была более ясная”, — сказал Кийслер.

Министр признал, что за последние годы немного вырос объем сплошной вырубки в гектарах, но на столько же уменьшилась санитарная рубка. ”Мы должны учитывать, что реальной рубки вероятно примерно на 40% меньше, — сказал Кийслер. — У нас нет окончательных данных, но из-за погодных условий общий объем вырубки прошлого года будет меньше, чем, например, в позапрошлом году. Часто высказываются опасения о том, что объемы вырубки растут, но о прошлом годе в целом так сказать нельзя”.

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