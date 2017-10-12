На инфочасе Рийгикогу обсудили планирование завода по рафинированию древесины

На инфочасе Рийгикогу министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало ответила на вопрос Арно Сильда о планировании завода по рафинированию древесины, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Сильда, жители страны волнуются, правильное ли это решение для нашего небольшого государства — построить гигантский завод по рафинированию древесины. Он попросил министра прокомментировать позицию правительства.

Пало пояснила, что почти половина, 49%, нашей территории покрыта лесами. И это — один из самых важных природных ресурсов Эстонии. ”Когда мы используем этот природный ресурс, крайне важно делать это максимально эффективно”, — сказала министр. Она выразила беспокойство в связи с предоставленными Союзом лесной и деревообрабатывающей промышленности данными, согласно которым в 2015 году 83% балансовой древесины хвойных пород и 63% балансовой древесины лиственных пород ушло на экспорт без обработки.

”Такого происходить не должно. Нельзя дешево, не получая особой прибыли, продавать наши природные богатства”, — сказала Пало. По ее словам, нынешнее правительство ожидает инвестиции в Эстонию, которые помогут лучше использовать наши леса, чтобы наше население получило от этого больший доход, а наша производительность выросла. Мы не должны оставаться государством с дешевым экспортом.

”В данном случае речь идет исключительно об инвестициях частного сектора. Государство в этот проект инвестировать не планирует”, — сказала Пало. По ее оценке, при закупке сырья частный сектор ориентируется на имеющиеся объемы вырубки. ”В наших интересах, чтобы в Эстонии был завод, благодаря которому ценность древесины повышается. От этого выиграют и наши владельцы лесов”, — добавила министр.

Пало подтвердила, что, разумеется, все заводы, строящиеся в Эстонии, должны отвечать экологическим требованиям. ”Это касается не только этого завода. Это — общее требование. Государство не планирует идти на уступки в этом вопросе. Поскольку речь идет о столь масштабных инвестициях и проекте, 17 августа Министерство финансов объявило государственный тендер на поиск консультантов для указанного проекта. Они будут консультировать Министерство финансов по вопросам специальной государственной планировки, оценке ее влияния, а также проведут исследования, которые необходимы в настоящий момент”, — сказала министр.

Пало также ответила на вопрос Моники Хауканымм о предоставлении всем жителям Эстонии равных возможностей.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Мартина Хельме о Законе о сожительстве, на вопрос Марис Лаури о государственном бюджете и на вопрос Артура Тальвика об электронном председательстве.

Министр иностранных дел Свен Миксер ответил на вопрос Андреса Аммаса о решениях во внешней политике и на вопрос Антса Лаанеотса о международных событиях, влияющих на Эстонию.