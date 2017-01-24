Отель Telegraaf заключил договор с крупнейшей в мире гостиничной сетью Marriott International, на основании которого Telegraaf станет первым в Эстонии партнером Marriott. Отель Telegraaf будет членом эксклюзивного бренда сети Autograph Collection Hotels.

По словам одного из собственников Telegraaf Тармо Сумберга, приход в Эстонию Marriott демонстрирует зрелость местного гостиничного рынка. ”Хотя гостиничный рынок Эстонии достаточно сформирован, появление здесь крупнейшей в мире сети является знаковым событием. Теперь Эстония попадет в поле зрения более, чем 85 миллионов постоянных клиентов Marriott — нашу страну, несомненно, станут больше узнавать”, — прокомментировал Сумберг.

Telegraaf официально станет членом летом этого года, после того, как отель будет полностью интегрирован в систему продаж и бронирования Marriott. ”Telegraaf станет частью глобальной сети Marriott. Согласно договору лицензирования, это означает сотрудничество с сетью и поддержку с ее стороны: прежде всего, в том, что касается маркетинга, дистрибуции и продаж. Сотрудничество с Marriott не повлияет на принадлежность Telegraaf нынешним собственникам и на повседневное управление отелем”, — добавил Сумберг.

Бренд-менеджер Autograph Collection Hotels в европейском регионе Джон Лайсенз от имени сети выразил радость в связи со включением Telegraaf в растущий и многообразный портфель отелей концерна. ”Благодаря богатому интерьеру и продуманным деталям Telegraaf прекрасно вписывается в наш глобальный портфель, цель которого — предлагать клиентам неповторимые впечатления”, — отметил Лайсенз.

Autograph Collection Hotels — один из 30 брендов сети Marriott International, включающий в себя тщательно отобранные отели со всего мира, уникальность которых выгодно отличает их от прочих сетевых отелей.