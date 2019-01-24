На форуме по интернет-торговле выступит человек, который сдвинет границу Эстонии к Китайской стене

Два года назад в марте торговая платформа Alibaba объявила, что принадлежащая ей платежная система Alipay вот уже несколько месяцев успешно сотрудничает с парой тысяч европейских магазинов и ресторанов. Затем The Body Shop, британская сеть, предлагающая средства для ухода за телом, сообщила изданию South China Morning Post, что трое из четверых китайцев, которые делают покупки у них, используют платформу Alipay.

За этой бизнес-инновацией стоял именно Фокс, выступающий в роли главного европейского партнера Alipay.

Жители Европы все чаще заказывают товары напрямую из Китая, благосостояние китайцев постоянно растет, они все чаще приезжают в Европу в качестве туристов. Фокс, известный как человек, приводящий в движение эту всемирную денежную машину, руководит базирующейся в Нидерландах фирмой бизнес-консалтинга V2Future, в фокусе которой — цифровой маркетинг, нацеленный на Китай, мобильная торговля и анализ массивов данных.

Об авторитете Фокса говорит тот факт, что когда премьер-министр Нидерландов Марк Рутте отправился во главе делегации предпринимателей укреплять отношения с Китаем, именно Фокс вошел в состав этой делегации. В ходе поездки у Рутте был повод проконсультироваться у Фокса, а также попозировать с ним вместе для фото.