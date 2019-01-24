24.01.2019, 16:05

На форуме по интернет-торговле выступит человек, который сдвинет границу Эстонии к Китайской стене

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rus.delfi.ee
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На форуме по интернет-торговле выступит человек, который сдвинет границу Эстонии к Китайской стене
Foto: Vladimir Astapkovich, Sputnik

Во время таллиннского форума по интернет-торговле от китайского инженера-электронщика Нейтана Фокса ждут рекомендаций по входу на китайский рынок, однако его можно считать, напротив, символом рвения, с которым китайский рынок расширяется в Европе.

Два года назад в марте торговая платформа Alibaba объявила, что принадлежащая ей платежная система Alipay вот уже несколько месяцев успешно сотрудничает с парой тысяч европейских магазинов и ресторанов. Затем The Body Shop, британская сеть, предлагающая средства для ухода за телом, сообщила изданию South China Morning Post, что трое из четверых китайцев, которые делают покупки у них, используют платформу Alipay.
За этой бизнес-инновацией стоял именно Фокс, выступающий в роли главного европейского партнера Alipay.

Жители Европы все чаще заказывают товары напрямую из Китая, благосостояние китайцев постоянно растет, они все чаще приезжают в Европу в качестве туристов. Фокс, известный как человек, приводящий в движение эту всемирную денежную машину, руководит базирующейся в Нидерландах фирмой бизнес-консалтинга V2Future, в фокусе которой — цифровой маркетинг, нацеленный на Китай, мобильная торговля и анализ массивов данных.

Об авторитете Фокса говорит тот факт, что когда премьер-министр Нидерландов Марк Рутте отправился во главе делегации предпринимателей укреплять отношения с Китаем, именно Фокс вошел в состав этой делегации. В ходе поездки у Рутте был повод проконсультироваться у Фокса, а также попозировать с ним вместе для фото.

Энергичный Фокс начал свой путь в бизнесе в НР в качестве менеджера по продажам в Южном Китае, затем развивал управленческие навыки в Huawei, а теперь уже много лет занимается ”наведением мостов” между Европой и Китаем. В 2013 году он открыл собственный бизнес в Европе, принес сюда новую китайскую технологию мобильных платежей Unified Payment & Marketing Platform и занимается распространением инновационного оборудования.

”Нейтан — чрезвычайно осведомленный менеджер по продажам, обладающий фантастическим энтузиазмом и умением общаться, а также безграничной энергией”, — так Linkedin характеризует прибывающего в Таллинн лектора высшего уровня. — ”Однако его уникальной способностью является фантастическое чувство культуры и эмпатия, которые сглаживают разрыв между китайскими и западными организациями. Он более, чем кто-либо, с кем мне доводилось работать, способен сосредоточить вокруг себя группу людей различных культур и создать команду невероятной силы”.

Приходите и примите участие в крупнейшем в странах Балтии форуме, посвященном интернет-торговле. Дополнительная информация — ЗДЕСЬ.

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