03.05.2018, 18:14

На ферме из-за АЧС умертвили более 4000 свиней, а компенсацию — не выплатили

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rus.delfi.ee
EST 2
OÜ Markilo sigala
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

В Ляэне-Вирумаа на ферме Sponsum из-за африканской свиной чумы в 2016 году усыпили более 4 000 свиней. Но компенсацию за них не выплатили. Окружной суд решил, что невыплата компенсации — не обоснована.


21 июля 2016 года на ферме в Каллуксе устроили масштабный забой и еще несколько дней увозили трупы свиней на завод по переработке животных отходов в Вяйке-Маарья. Ферма принадлежит Sponsum OÜ, и Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил там АЧС.

Через неделю фирма подала в ведомство ходатайство о компенсации ущерба, нанесенного забоем. Требование составляло 242 515 евро и 75 центов.

Своим решением от 31 августа 2016 года Ветеринарно-пищевой департамент оставил ходатайство неудовлетворенным, сославшись на результаты своего исследования и исследования Эстонской сельхозакадемии. В них было сказано, что эпидемия началась на ферме ввиду безалаберности ее хозяина, а в этом случае компенсация не выплачивается.

В конечном итоге окружной суд решил, что невыплата компенсации — не обоснована.

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