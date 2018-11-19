19.11.2018, 19:20

На этой неделе сотни учащихся отправятся в карьерные путешествия KredEx


rus.delfi.ee
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Kredex
KredexFoto: Ilmar Saabas

В начинающиеся завтра карьерные путешествия KredEx отправятся более 240 школьников из восьми уездов. KredEx сводит вместе учеников 8-12 классов и более 20 работодателей, чтобы у школьной молодежи возник больший интерес к карьерным возможностям в своем регионе. Карьерные путешествия пройдут 20-23 ноября.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, карьерные путешествия — это хорошая возможность для работодателей познакомить с собой то поколение, которое уже почти входит на рынок труда.

Наши опросы после карьерных путешествий показывают, что участвовавшая в проекте молодежь высоко ценит компетентных и дружелюбных работодателей”, — описывает Ярмо Лийвер. При этом зарплата для молодежи не имеет столь решающего значения, поэтому, по словам Ярмо Лийвера, у предприятий, которые вкладывают в развитие местной жизни, есть хороший шанс показать себя молодым людям в качестве отличных и открытых работодателей.

В течение одного дня у молодежи будет возможность познакомиться максимум с тремя работодателями своего родного края, получая обзор тех карьерных возможностей, которые доступны на этих предприятиях. Молодые люди смогут своими глазами увидеть работу предприятий и там, где это возможно, у молодежи будет шанс приложить руки к работе и попробовать себя.

По словам руководителя работающего в Раазику, Харьюмаа Mistra-Autex AS Прийта Тамма, завод открывает свои двери ученикам, чтобы им уже сейчас дать представление о возможностях карьеры в промышленной сфере. ”Молодежи информация о деятельности в промышленности не особо доступна. Скорее, складывается представление о конвейерной сборке, а не о, например, руководителе производства, руководителе по качеству или сфере закупок”, — рассказал Прийт Тамм. Он надеется, что карьерные путешествия KredEx помогут участвовавшим в ним молодым людям подобрать подходящую именно для них специальность.

В карьерных путешествиях примут участие учащиеся 8-12 классов в восьми уездах. В каждом уезде в путешествие могут отправиться ученики максимум трех классов.

ТОП

Карьерные путешествия состоятся в следующие дни:

  • 20.11 Харьюмаа: в путешествие отправляется гимназия Локса на предприятия Magnetic MRO, Mistra-Autex, Estanc
  • 20.11 Ляйне-Вирумаа: в путешествие отправляется гимназия Раквере и учащиеся школы Васта на предприятия Top Marine, Bauroc, Production House
  • 21.11 Пярнумаа: в путешествие отправляются гимназии Синди и Лихула на предприятия Pajo, LV Metall
  • 21.11 Сааремаа: в путешествие отправляется гимназия Орисааре на предприятия Baltic Workboats, Ouman Estonia и Sandla Puit
  • 22.11 Вильяндимаа: в путешествие отправляются ученики 9 классов основных школ Кальмету и Хейтмали на предприятия Toom Tekstiil, Oskar Lihatööstus и Combimill Sakala
  • 22.11 Йыгевамаа: в путешествие отправляется гимназия Йыгева на предприятия Sawmill of Sadala и Vudila mängumaa
  • 23.11 Пыльвамаа: в путешествие отправляется ученики 9 классов основной школы Вилусте и Тильси на предприятие Astel и​ Almar Puit
  • 23.11 Tartumaa: в путешествие отправляется ученики 9 классов основной школы Вынну и Ранну на предприятия Torm, BioCC, Esthus

За знакомство с предприятиями и организацию Карьерных путешествий отвечает KredEx. Это начинание финансирует Европейский Союз через Фонд развития региональной жизни.

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