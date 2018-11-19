На этой неделе сотни учащихся отправятся в карьерные путешествия KredEx

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, карьерные путешествия — это хорошая возможность для работодателей познакомить с собой то поколение, которое уже почти входит на рынок труда.

”Наши опросы после карьерных путешествий показывают, что участвовавшая в проекте молодежь высоко ценит компетентных и дружелюбных работодателей”, — описывает Ярмо Лийвер. При этом зарплата для молодежи не имеет столь решающего значения, поэтому, по словам Ярмо Лийвера, у предприятий, которые вкладывают в развитие местной жизни, есть хороший шанс показать себя молодым людям в качестве отличных и открытых работодателей.

В течение одного дня у молодежи будет возможность познакомиться максимум с тремя работодателями своего родного края, получая обзор тех карьерных возможностей, которые доступны на этих предприятиях. Молодые люди смогут своими глазами увидеть работу предприятий и там, где это возможно, у молодежи будет шанс приложить руки к работе и попробовать себя.