На эстонском рынке появилась возможность мобильной оплаты с идентификацией отпечатков пальцев

Сегодня эстонская стартап-фирма Paytailor и компания Elisa представят общественности первый итог совместной работы, который позволит владельцу мобильного кошелька Paytailor оплатить товар при помощи счета мобильного телефона, подтвердив покупку отпечатками пальцев, сообщается в пресс-релизе.
Благодаря первому результату открытого сотрудничества двух предприятий клиент при помощи мобильного кошелька Paytailor сможет добавить стоимость корзины с покупками к счету своего мобильного телефона, как уже привык делать это с парковкой или билетами в кино.
С сегодняшнего дня клиенты смогут воспользоваться удобным решением Paytailor, например, в кафе ”Tegelaste Tuba”, которое будет работать на фольклорном фестивале в Вильянди. Единственными способами оплаты в этом кафе будут наличные и мобильный кошелек Paytailor. Кроме того, Paytailor ведет сотрудничество с концерном Alexela.