27.07.2018, 18:30

На эстонском рынке появилась возможность мобильной оплаты с идентификацией отпечатков пальцев

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rus.delfi.ee
EST
На эстонском рынке появилась возможность мобильной оплаты с идентификацией отпечатков пальцев
Elisa

Сегодня эстонская стартап-фирма Paytailor и компания Elisa представят общественности первый итог совместной работы, который позволит владельцу мобильного кошелька Paytailor оплатить товар при помощи счета мобильного телефона, подтвердив покупку отпечатками пальцев, сообщается в пресс-релизе.

Благодаря первому результату открытого сотрудничества двух предприятий клиент при помощи мобильного кошелька Paytailor сможет добавить стоимость корзины с покупками к счету своего мобильного телефона, как уже привык делать это с парковкой или билетами в кино.

С сегодняшнего дня клиенты смогут воспользоваться удобным решением Paytailor, например, в кафе ”Tegelaste Tuba”, которое будет работать на фольклорном фестивале в Вильянди. Единственными способами оплаты в этом кафе будут наличные и мобильный кошелек Paytailor. Кроме того, Paytailor ведет сотрудничество с концерном Alexela.

”Вопреки распространенным опасениям, общение с крупным предприятием не всегда требует много времени и связано с бюрократией. Мы каждый день работаем во имя того, чтобы быть открытыми новым идеям и предлагать поддержку стартапам, с которыми у нас совпадают направления развития, — рассказала руководитель сферы новых услуг компании Elisa Керту Крийск. — Мы уже некоторое время сотрудничаем с фирмой Paytailor, и не секрет, что Elisa снабжает мобильным интернетом решения этого стартапа в области интернета вещей. Сейчас мы стремимся к более содержательному сотрудничеству, и уже появился первый ощутимый результат.

”Сотрудничество с компанией Elisa расширяет наши горизонты”, — так исполнительный директор компании Paytailor Роде Лухаээр описал создание общей услуги. ”Настолько крупный и ориентированный на решения международный партнер способен оказать неоценимую помощь при расширении стартапа, а потому мы высоко ценим интерес компании Elisa”, — подвел он итоги сотрудничества.

По словам исполнительного директора Paytailor, нынешний мобильный кошелек — это только начало: ”Вскоре в сотрудничестве с предприятиями розничной торговли появятся еще более прогрессивные решения. Рекомендую заранее скачать приложение, чтобы быть в курсе новых возможностей”.

Paytailor — это эстонское стартап-предприятие, которое разработало основанную на облачной технологии уникальную платежную систему, объединяющую в себе как различные методы оплаты, так и разные способы приема платежей. В настоящее время предприятие устанавливает тысячи точек оплаты и занимается освоением новых рынков.

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