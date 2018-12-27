На эстонском рынке порталов недвижимости меняются лидеры

Портал kinnisvara24.ee, созданный в апреле этого года эстонскими фирмами недвижимости и Ekspress Grupp, продемонстрировал быстрый рост, поднявшись в декабре на второе место и опередив City24 по числу как пользователей, так и объектов недвижимости.
По словам члена правления Kinnisvara24 Пааво Хейла, за первые восемь месяцев работы портал показывал непрерывный рост по числу пользователей и предлагаемых объектов недвижимости. ”В декабре по числу пользователей и объектов недвижимости мы обогнали City24 и заняли второе место на рынке. В новом году наша цель — продолжить рост и составить конкуренцию лидеру рынка порталу kv.ee”, — отметил Хейл.
По данным Gemius Eesti, на третьей неделе декабря этого года портал Kinnisvara24 посетили с 92 613 уникальных браузеров, тогда как City24 посетили с 72 902 уникальных браузеров. В это время на портале Kinnisvara24 было 23 118 объявлений — на 551 больше, чем на City24.
Член правления Kinnisvara24 Калев Роозивяли сказал, что целью создания нового портала было составить конкуренцию сформировавшейся на рынке порталов недвижимости монополии, стимулировав честную рыночную борьбу. ”Когда фирмы крупного бизнесмена Маргуса Линнамяэ приобрели порталы объявлений о недвижимости City24 и kv.ee, на рынке, по существу, установилась монополия. Целью создавших Kinnisvara24 фирм недвижимости было вернуть на рынок порталов конкуренцию. Этой цели мы достигли”, — отметил Роозивяли.
”Отзывы клиентов показывают, что покупатели и продавцы ценят опережающий конкурентов пользовательский опыт Kinnisvara24 и нашу ценовую политику. Для продавцов преимуществом нашего портала являются простые возможности представить свою недвижимость и выгодные цены на объявления — для частных лиц продажа недвижимости на портале Kinnisvara24 примерно в десять раз, а для предприятий в три раза дешевле, чем на конкурирующих порталах”, — пояснил Роозивяли. Для покупателей и арендаторов преимуществом является то, что на Kinnisvara24 многие объявления публикуются на два дня раньше, чем на других порталах. ”Это сильный аргумент, поскольку лучшие предложения реализуются как раз за пару первых дней”, — добавил Роозивяли.