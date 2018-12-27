На эстонском рынке порталов недвижимости меняются лидеры

По словам члена правления Kinnisvara24 Пааво Хейла, за первые восемь месяцев работы портал показывал непрерывный рост по числу пользователей и предлагаемых объектов недвижимости. ”В декабре по числу пользователей и объектов недвижимости мы обогнали City24 и заняли второе место на рынке. В новом году наша цель — продолжить рост и составить конкуренцию лидеру рынка порталу kv.ee”, — отметил Хейл.

По данным Gemius Eesti, на третьей неделе декабря этого года портал Kinnisvara24 посетили с 92 613 уникальных браузеров, тогда как City24 посетили с 72 902 уникальных браузеров. В это время на портале Kinnisvara24 было 23 118 объявлений — на 551 больше, чем на City24.

Член правления Kinnisvara24 Калев Роозивяли сказал, что целью создания нового портала было составить конкуренцию сформировавшейся на рынке порталов недвижимости монополии, стимулировав честную рыночную борьбу. ”Когда фирмы крупного бизнесмена Маргуса Линнамяэ приобрели порталы объявлений о недвижимости City24 и kv.ee, на рынке, по существу, установилась монополия. Целью создавших Kinnisvara24 фирм недвижимости было вернуть на рынок порталов конкуренцию. Этой цели мы достигли”, — отметил Роозивяли.