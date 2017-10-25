На эстонском рынке мобильных телефонов набирает силу странный тренд

Согласно данным исследовательской фирмы GfK Retail & Technology (GfK), жители Эстонии при покупке телефонов все чаще отдают предпочтение кнопочным моделям. Так в минувшем сентябре их было продано на целых 57% больше, чем в начале этого года, сказано в пресс-релизе.

Как сообщила директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, рынок мобильных телефонов в Эстонии по-прежнему на подъеме, особенно это касается продаж классических кнопочных телефонов.

”С января по сентябрь 2017 года рынок смартфонов вырос на 20%, при этом продажи кнопочных телефонов подскочили на 57%”, — отметила Селиов, уточнив, что сегмент кнопочных телефонов также вырос и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Чем же объясняется подобный успех? ”В первую очередь, за счет удачных моделей Nokia и ее главного хита 3310, который был принят на ура нашими соотечественниками. На протяжении нескольких лет в этом сегменте не было явного лидера, и вот он наконец появился, заставив многих потенциальных покупателей потянуться за кошельком”, — полагает Селиов. Именно кнопочные телефоны Nokia сейчас на пике продаж в Tele2.

Другой тренд, прослеживаемый в настоящее время, обусловлен слишком активным вторжением в нашу жизнь различных смарт-устройств, что вызывает у потребителей своеобразную реакцию отторжения. Сегодня становится модно иметь ”допотопный” телефон, некоторые отказываются от смартфонов из-за принципиальных соображений или личного комфорта. ”Потребители хотят уменьшить свою зависимость от смарт-устройств и выбирают более понятный им и надежный кнопочный телефон”, — пояснила директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Разумеется, в пользу кнопочных телефонов говорит и их относительно низкая цена. По данным GfK, средняя цена кнопочной модели в розничной продаже составила в сентябре 43 евро. ”Неудивительно, что кнопочный телефон все чаще покупают в качестве запасного варианта, в том числе и детям. С таким телефоном можно спокойно отправляться на тренировку или просто гулять на улицу”, — считает Селиов.

В сентябре 2017 года в Эстонии было продано 7270 кнопочных телефонов на общую сумму 315 тысяч евро.

Рейтинг самых популярных кнопочных телефонов в Tele2 (сентябрь 2017)

1. Nokia 216

2. Nokia 230

3. Nokia 3310

Статистика продаж кнопочных телефонов в Эстонии в 2017 году (GfK)