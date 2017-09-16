На эстонский рынок пришел конкурент TransferWise

С помощью мобильного приложения Revoluti можно переводить деньги и оплачивать услуги. Сейчас компания открывает 20 новых офисов.

Каждый месяц через эту платформу совершаются сделки на общую сумму 50- миллионов евро, сообщают "Деловые Ведомости".

В этом году компания хочет получить 10 000 новых клиентов в Эстонии, а в следующем — 100 000.

"Плата за наши услуги бесконечно ниже, чем у TransferWise. Если бы эта компания не тратила миллионы на маркетинг, им бы пришлось тяжко. Наши расходы на маркетинг — ноль", — добавил руководитель Reroluti Андрюс Бичейк.