На что тратят свои деньги жители Эстонии в Google Play?

В магазине Google Play для смартфонов с Android предлагаются мобильные приложения, игры, фильмы, книги, музыка и многое другое. По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, на этой торговой площадке сейчас наблюдается настоящая покупательская лихорадка.

”Только за последние полгода здесь десятикратно увеличилось количество покупок”, — утверждает К. Арон и приводит усредненный портрет обладателя аккаунта в Google Play: 36-летний житель Харьюмаа, который ежемесячно тратит почти 15 евро на платные услуги онлайн-магазина.

”Преобладающая часть покупок связана с индустрией развлечений, и в ней можно выделить четыре самые крупные категории: стратегические и азартные игры, порталы знакомств и музыкальные услуги”, — перечисляет К. Арон и добавляет, что в игровом секторе чаще всего приобретаются дополнительные возможности в виде игровых денег для ускорения продвижения на более высокие уровни.



Итак, что же чаще всего покупают жители Эстонии в Google Play?

Growtopia. Именно на эту забаву тратится больше всего денег. Смысл игры заключается в собирании разных предметов и защите их от злоумышленников, причем игроки могут общаться между собой. Количество пользователей во всем мире уже перевалило за 13 миллионов. Что касается наших соотечественников, то они очень активно покупают игровую валюту (growtoken) для развития своих стратегий, предпочитая пакет ”It’s raining gems” за 10 евро, включающий в себя 50 000 монет.

Clach Royale. Игра-стратегия, главные действующие лица которой воинственные королевские особы. Она представляет собой продолжение предыдущей версии Clash of Clans и уже завоевала невероятную популярность во всем мире — более 10 миллионов пользователей присудили ей пять баллов из пяти. Игра бесплатная, но для более быстрого продвижения по уровням придется доплачивать. Чаще всего покупают игровые монеты за 9,4 и 19 евро. Самое дорогое приобретение обойдется в 49 евро, но эстонские игроки не торопятся расставаться со своими кровными. Зато всегда можно дождаться праздников, чтобы воспользоваться специальными предложениями.

Pokemon GO. Эта игра не утратила привлекательность, однако былое повальное увлечение уже сошло на нет. Наши соотечественники ”открыли” для себя платные возможности и активно покупают игровую валюту (pocecoin), отдавая предпочтение пакету за 5 евро, который содержит 550 монет.

Tinder. Самый ”горячий” бесплатный сервис знакомств, однако можно также подписаться на платную версию Tinder Plus, которая расширяет возможности для завязывания знакомств. У вас есть, например, возможность целую неделю демонстрировать свой профиль в тридцатке самых популярных профилей (правда, всего по полчаса в день), дать ”второй шанс” отклоненному партнеру и искать людей по всему миру. У нас в Эстонии предпочитают Tinder Plus за 10 евро в месяц.

Twoo. Бесплатный сайт знакомств, по сути, являющийся социальной сетью со 160 миллионами пользователей во всем мире, среди которых есть и немало наших соотечественников. За дополнительные возможности нужно заплатить 3 — 25 евро. В Эстонии чаще всего выбирают платный вариант Twoo Premium за 10 евро.

Texas Holdem Poker. В категории азартных игр лидирует покер и приложение Texas Holdem Poker, которое демонстрирует самые высокие темпы развития. За сумму менее 1 евро можно приобрести версию для продвинутых игроков, где вам будет противостоять искусственный интеллект. Есть также возможность купить игровые жетоны за реальные деньги.

Google Play Music. Сервис, в котором представлены тысячи исполнителей и 40 миллионов музыкальных композиций. Кроме того, можно за деньги создать свой персональный музыкальный канал, и этой возможностью в Эстонии