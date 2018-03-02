На чеках Taxify нет требуемой законом информации. Можно ли не платить за поездку?

Taxify до сих пор посылает клиентам извещения о результатах поездки, в которых нет предусмотренных законом данных. В таком случае клиент может отказаться от оплаты поездки, пишет Kasulik.

В ноябре вступили в силу изменения Закона об общественном транспорте, которые позволяют осуществлять услуги таксоизвоза на основании платформ. По измененному закону таксоизвоз можно осуществлять двух типов: т. н. традиционный и на основании платформы.

В обоих случаях у организатора должно иметься разрешение на таксоизвоз, стоящее 64 евро, у водителей — спецкарта стоимостью 38 евро, а также карта на транспортное средсво — 20 евро.

Номер разрешения на таксоизвоз и имя осуществляющего услугу должны быть клиенту такси известны. Если у таксиста нет возможности предложить соответствующую закону выдержку или чек, в которых имеются все требуемые данные, клиент может отказаться оплачивать поездку.

Почему же клиенты Taxify до сих пор получают чеки, в которых указаны не все данные? Порой отсутствует имя таксиста, иногда — номер разрешения на осуществление услуги таксоизвоза или же обе эти графы. Предприятие утверджает, что сейчас — переходный этап со старого порядка на новый.

По словам управляющей водителями Taxify Марии Юриссон, сейчас — последний этап многомесячного переходного этапа. ”Мы закрыли аккаунты водителей, не предоставивших Taxify действующуй карты. К сегодняшнему дню у водителей номера карт обслуживания имеются, и они правильно отображаются на чеках”, — прокомментировала Юриссон.