На церемонии открытия Euronics в Lõunakeskus был установлен рекорд Гиннесса

Сегодня в крупнейшем в Эстонии магазине электроники Euronics XXL, торжественно открытом в торговом центре Lõunakeskus, была создана мозаика из использованных батареек площадью более 25 квадратных метров, которая из-за своих гигантских размеров будет внесена в ”Книгу рекордов Гиннесса”.

При создании мозаики, изображавшей Эстонию, на помощь компании Euronics пришли студенты Тартуской высшей художественной школы. Приготовления к выкладыванию на полу карты Эстонии размером с жилую комнату из батареек начались еще в понедельник, и для установления рекорда было использовано около 180 000 батареек AA и AAA, собранных в Эстонии.

По словам директора по маркетингу и розничной торговле компании Euronics Вейко Поолгаса, открытие в торговом центре Lõunakeskus магазина Euronics XXL с новой концепцией является для предприятия очень важным событием, заслуживающим того, чтобы отметить его с размахом. То, что гигантская мозаика, созданная из использованных батареек, попала в ”Книгу рекордов Гиннесса”, Поолгас считает ценным подарком по случаю открытия, преподнесенным как компании Euronics, так и ее клиентам.

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”Новый магазин всегда занимает особое место в нашей жизни — но нечасто его можно назвать крупнейшим в Эстонии. Теперь у нас в пять раз больше площадей, в несколько раз больше товаров, и заметно более многосторонние услуги, чем раньше, — сказал Поолгас. — Размер магазина Euronics XXL сказывается как на его содержании и форме, так и на качестве. Несомненно, это — и один из крупнейших магазинов компании Euronics в Европе”.

Новой опцией являются созданные в магазине сервисные прилавки, где специалисты компании Euronics могут проконсультировать клиентов с комфортом. К специалистам магазина можно обращаться по вопросам послепродажного обслуживания товаров, купленных как в сети Euronics, так и в других фирмах — даже после окончания гарантийного срока. Кроме того, в магазине имеется территория, отведенная под кафе, где можно побаловать себя чашечкой чая или кофе. Крупнейший в Эстонии магазин сети Euronics в торговом центре Lõunakeskus обеспечивает работой 33 человек.

”Покупка электронного прибора — это, как правило, существенная трата денег, из-за чего мы делаем все от себя зависящее, чтобы потребитель нашел решение, наиболее точно учитывающее его потребности, и чтобы сам процесс выбора также был комфортным, — отметил Поолгас. — Одна из крупнейших в Эстонии экспозиций товаров в сфере инфотехнологии позволяет ознакомиться с очень широким выбором компьютеров, смартфонов, планшетов, телевизоров и т.д.”.

Поолгас подчеркнул, что применение использованных батареек при установлении рекорда Гиннесса помогает осознать необходимость передачи электронных приборов и источников их питания по окончании их срока службы в рециклинг, чтобы тем самым уменьшить их воздействие на окружающую среду. ”Я призываю людей приносить свои использованные батарейки к нам, а приборы — на станции переработки отходов”, — добавил Поолгас.

Euronics — это ведущая сеть по розничной торговле бытовой электроникой в Европе и странах Балтии. В Эстонии бренд Euronics начал свою деятельность в 2003 году и к настоящему времени представлен 19 магазинами.