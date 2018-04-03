На биржах — снижение из-за торговой войны между Китаем и США

На фоне торговой войны между Китаем и США чувствительные к колебаниям конъюнктуры биржевые котировки скользят вниз второй день подряд. Тенденция, накануне стартовавшая на азиатских торговых площадках, подтвердилась и в Нью-Йорке, где американский промышленный индекс Dow Jones снизился на почти 2% по итогам торгов. Индекс электронной биржи NASDAQ упал почти на 3 %.

"Подешевел" и Intel. Это произошло после сообщения о том, что Apple планирует уже через два года использовать в Маках процессоры собственного производства, а не продукцию этой компании, сообщает euronews.

Добавил жару и Трамп, который обвинил Amazon, что компания не полностью платит налоги, этого было достаточно, чтобы акции Amazon упали на более, чем 5 %.

Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 наименований продукции из США. Такое решение принял госсовет КНР, сообщил в воскресенье минфин Китая.

"Со 2 апреля мы отказываемся от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. Фрукты и изготавливаемая из них продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15%. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25%", — говорится в заявлении на официальном сайте министерства, сообщали "Ведомости"

В документе отмечается, что введенные США с 23 марта пошлины на импорт стали и алюминия из Китая противоречат правилам ВТО и интересам Китая. ”Принятые меры призваны компенсировать ущерб, нанесенный интересам нашей страны действиями США”, — подчеркивается в заявлении. Китай оставил в силе действующие в торговле с США налоговые льготы.