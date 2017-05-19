На Балтийском вокзале открывается сорок девятый Selver

Сегодня в 14:00 будет открыт Balti Jaama Turu Selver — восемнадцатый магазин сети Selver в Таллинне, расположенный в новом модном здании рынка на площади в 1167 квадратных метров, значится в пресс-релизе.

”Рынок у Балтийского вокзала — это историческое место, где торговля ведется уже десятки лет, и на сегодняшний день — это самый современный и крупнейший в Эстонии рынок, — сообщила руководитель сети Selver Кристи Ломп. — Балтийский вокзал ежегодно обслуживает около 7 миллионов пассажиров, и число людей, выбирающих для повседневных поездок железнодорожный транспорт, постоянно увеличивается. К тому же, этот район стремительно развивается, одновременно растет и потребность местных жителей в наличии неподалеку магазина с достойным ассортиментом. Всё это вдохновило нас на расширение и открытие уже второго магазина близ ключевого транспортного узла”.

Balti Jaama Turu Selver — супермаркет средних размеров, расположенный на одном этаже. График работы: 8:00–22:00. При составлении ассортимента прежде всего учитывались предпочтения и ожидания местных жителей. Посетителям будет предложено около 10 000 наименований различных товаров, среди которых представлены наиболее покупаемые товары всех категорий продтоваров и элементарный выбор промтоваров повседневной необходимости.

Основной упор сделан на свежие продукты и готовую продукцию Кухни Selver, приготовленными на месте пиццами и пекарскими изделиями порадует клиентов и отдел выпечки Selver.

Открытие магазина создало 40 новых рабочих мест. Кроме магазина Selver, на Рынке Балтийского вокзала предлагают свои услуги торговцы различными свежими продуктами, пункты общественного питания, myfitness и множество прочих предприятий.

В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входит 49 магазинов, расположенных в различных регионах Эстонии. Сеть Selver входит в биржевое предприятие — концерн Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой более 2600 человек.