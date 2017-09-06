На балтийский медиа-рынок выходит новый проект по поддержке и развитию инноваций

Британские компании Breakthrough Media и Aktis Strategy в начале сентября запускают новую инициативу по поддержке и развитию инноваций в сфере массмедиа – Baltic Media Accelerator, сообщается в пресс-релизе.

Для четырехмесячной программы акселерации будет отобрано не более трех новых или уже зарекомендовавших себя балтийских компаний. Участие в Baltic Media Accelerator поможет им развить инновационное мышление, протестировать различные подходы к медиа-бизнесу и привлечь новую аудиторию.

Baltic Media Accelerator специально разработан для медиа-компаний, работающих с русскоязычным сегментом аудитории балтийских стран. Участники программы акселерации получат грант в размере до 10 000 евро, доступ к наставникам международного уровня — ведущим специалистам в области технической поддержки, финансов и авторского права.

Программа продлится четыре месяца — с ноября 2017 года по февраль 2018 года и включит в себя базовое обучение, специально подобранные пакеты поддержки, сессии с наставниками и получение грантов для развития перспективных прототипов.

Заявки принимаются от медиа-компаний или стартапов, работающих с онлайн-аудиторией Латвии, Литвы или Эстонии (включая русскоязычный сегмент) и развивающих продукт или сервис, перспективы которых можно расширить при помощи программы акселерации.

Заявки можно подать, начиная с 4 сентября по 4 октября 2017 года включительно. Они будут рассмотрены и оценены командой высоковалифицированных балтийских и международных экспертов из Балтийского центра по развитию СМИ, Таллинского университета и др.

Программу поддерживает Министерство иностранных дел Великобритании.

Подать заявку можно здесь.