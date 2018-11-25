25.11.2018, 16:11

На авторынке Эстонии происходит уверенный спад — продажи новых автомобилей резко понизились

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rus.delfi.ee
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Paldiski Põhjasadam
Paldiski PõhjasadamFoto: Rauno Volmar

В октябре продажи новых автомобилей в Эстонии упали на внушительные 17 процентов, сообщает dv.ee.

В данном случае эстонский авторынок не одинок, поскольку в целом по ЕС сохраняется общее падение продаж автомобилей, вызванное вступлением с 1 сентября в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP — всемирно согласованной методики испытаний легковых автомобилей для определения расхода топлива и выбросов выхлопных газов.

В октябре нынешнего года продажи легковых автомобилей в Эстонии, согласно данным Департамента шоссейных дорог, составили 1777 единиц, что на 373 автомобиля меньше, чем год назад. Всего же за 10 месяцев продажи машин составили 22 915 единиц, что по-прежнему превышает аналогичный показатель прошлого года, однако превышение это невелико, всего на 4%.

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