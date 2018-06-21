21.06.2018, 07:18

На автомобиле за границу: документы должны быть с собой и при поездке в Латвию

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rus.delfi.ee
EST
На автомобиле за границу: документы должны быть с собой и при поездке в Латвию
Shutterstock

Отправляясь на автомобиле за границу, обязательно возьмите водительские права, техпаспорт и страховые документы. Все они требуются и при поездке к нашим ближайшим соседям, значится в пресс-релизе.

”В Эстонии документы на автомобиль заменяет ID-карта водителя, но отправляясь в Латвию, Литву, Финляндию или в другие страны, захватите права и техпаспорт. В большинстве стран ЕС требуется наличие обычного полиса дорожного страхования, но для упрощения ведения дел стоит взять ”Зеленую карту””, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба PZU Kindlustus Урмас Саар.

Наличие ”Зеленой карты” обязательно в России, Украине, Беларуси, Швейцарии, Хорватии и во многих других странах. ”Зеленая карта” — это распечатанный документ, который можно бесплатно заказать для автомобиля у страховой компании на основании полиса дорожного страхования, причем клиенты PZU могут сделать это при помощи простой онлайн-формы.

ТОП

Водитель автомобиля или мотоцикла должен быть собственником, пользователем или ответственным пользователем транспортного средства, то есть его имя должно быть внесено в техпаспорт. Если в техпаспорте соответствующей записи нет, у водителя должна быть нотариально заверенная доверенность на использование автомобиля (желательно на английском языке).

При поездке за границу наибольшее чувство уверенности обеспечивает действующее страхование каско, которое может включать бесплатную дорожную помощь во всей Европе. Обратите внимание на то, что действующие в России, Украине и Беларуси страховые компании часто устанавливают особые условия, с которыми рекомендуется ознакомиться заранее.

Если за границей происходит страховой случай, например, с автомобилем, в отношении которого действует страхование каско PZU, для получения помощи следует позвонить по телефону +372 622 4599. Дорожная помощь PZU действует, если с автомобилем в пути происходит непредвиденное происшествие: например, ДТП, техническая неисправность или съезд с дороги, а также если автомобиль увяз в песке, закончилось топливо, пробито колесо, испортилась сигнализация или машина не заводится. Дорожная помощь PZU действует только, если она заказана по контактному телефону PZU.

Информацию и рекомендации в отношении дорожного страхования при поездке за границу можно найти на сайте Эстонского фонда дорожного страхования.

Хотя регулирующие дорожное движение предписания в Европе в значительной степени совпадают с нашими, в разных странах все же могут отличаться правила, касающиеся предельной скорости и разрешенного содержания алкоголя в организме водителя. Хороший обзор европейских предписаний в связи с дорожным движением обеспечивает база данных по адресу http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_et.htm, а на смартфон можно скачать основанное на этой базе данных приложение GoingAbroad.

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