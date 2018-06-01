На авиакомпанию SmartLynx подано рекордное количество жалоб — Novatours от сотрудничества не отказывается

За год эстонские потребители предоставили в отношении авиакомпании SmartLynx 142 жалобы. Во всех случаях речь идет о задержке рейса более чем на три часа.

Несмотря на это, туроператор Novatours не планирует прекращать с ними сотрудничества, пишет ERR.

”Одним из ключевых факторов для того, чтобы клиенты были довольны, является беспроблемный полет и обслуживание на борту. Безопасность клиентов — приоритет Novators номер один и мы не делаем скидок в вопросе технической безопасности самолетов. Безопасность и благополучие пассажиров крайне важно и для SmartLynx”, — заверил руководитель по связям с общественностью Novatours Олев Рийзберг.