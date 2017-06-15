На аукционе в Британии выставят "Майн кампф" с автографом Гитлера

На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с автографом автора.



Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце.



Книга будет выставлена на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро в округе Ланкашир.



Ожидается, книгу удастся продать не менее, чем за 1 тысячу фунтов (более 1 275 долларов).

Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Гитлера.

"В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу", — заявил Томпсон.



"Майн кампф" ("Моя борьба") была впервые опубликована в 1925 году. В книге изложена политическая идеология Гитлера и его планы на будущее Германии.



Гитлер старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким.



Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кадогана. Он был знаком с Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей Гитлера. Митфорд попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи Кадогана.