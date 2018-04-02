На 181 400 зафиксированных повреждений в год приходится 5000 случаев страхования от несчастного случая

По оценке Союза страховых обществ Эстонии (EKsL), за год покрывается приблизительно 5000 случаев страхования от несчастного случая. В то же время, по данным Института развития здоровья, в позапрошлом году жителям Эстонии требовалось лечение после 181 400 случаев получения повреждений, сказано в пресс-релизе.

”Страховая защита от несчастного случая имеется приблизительно у 60 000 человек, то есть у 4% людей, но из-за травм лечение требуется приблизительно 12% жителям Эстонии в год. Люди могли бы застраховать себя и свою семью от несчастных случаев и лучше себя защитить, если бы они осознали это раньше”, — сказал руководитель Союза страховых обществ Март Йессе.

Страхование от несчастного случая помогает покрыть расходы человека, возникающие вследствие травмы, потери трудоспособности или получения инвалидности. Обычными случаями являются такие травмы как растяжения, ушибы, переломы и ожоги, но также встречаются и укусы собак.

По данным исследования ”Травмы в Эстонии 2016”, проведенного Институтом развития здоровья, причиной большинства повреждений служили несчастные случаи, и только 4% из них составили умышленно причиненные повреждения. Около половины травм было получено при падении (43%), например, люди падали на лестницах или поскользнувшись на снегу и льду. В одной трети случаев люди ударялись или повреждались о предметы, например стекло, острый инструмент или рабочий инструмент. 4% случаев составили ДТП, из которых в половине случаев получали травмы велосипедисты. В 6% был причинен ущерб здоровью из-за укуса животного или насекомого либо требовалось лечение от ожогов.

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”Также в практике Seesam причиной почти половины случаев травмирования было падение. Вскоре наступит время весенних работ и многие домовладельцы начнут в саду подрезать деревья, в ходе чего опасность падения и получения серьезных повреждений очень высока”, — сказала менеджер отдела страхования несчастных случаев Seesam Kindlustus Дагмар Гильден. ”Помимо садовых и домашних работ случается много происшествий также при занятии разными видами спорта, например, при езде на велосипеде и во время игр с мячом. Также случаются очень серьезные происшествия с мотоциклистами в повседневном дорожном движении. Их немного, но если происходит авария, то повреждения весьма серьезные”, — добавила Гильден.

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Из исследования травм, проведенного Институтом развития здоровья в 2016 году, выяснилось, что половину повреждений составили ссадины, кровоподтеки и открытые раны. Одну пятую часть травм составили переломы. 15% повреждений — вывихи и растяжения. Помимо этого, причиной повреждений были попадание инородного тела в глаз или под кожу, ожоги, повреждения глаз и сотрясения. Лечение от отравления требовалось при укусах насекомых и алкогольном отравлении.

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Почти половина травм была получена дома. 13% несчастных случаев произошло в школе или на спортивной площадке, 10% — на улице или дороге, значительно меньше — в торговле, промышленности, домах попечения и детских домах.

По словам менеджера Salva Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев Эвелин Лойтмаа, возмещение по страхованию от несчастных случаев выплачивается при таких телесных повреждениях и травмах, как переломы, раны, ушибы, вывихи и ожоги. ”Если человек получает тяжелое повреждение, то у него могут возникнуть дополнительные финансовые расходы, он не может работать, и вместе с этим уменьшается доход семьи. Цель страхования от несчастного случая как раз и заключается в том, чтобы предложить семье финансовую поддержку после получения повреждения”, — сказала Лойтмаа.

EKsL — это специализированная организация, которая объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и развивает страхование и практику предотвращения ущербов, а также анализирует и публикует статистику страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.