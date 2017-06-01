На 15 лет назад: эстонская клубника появится на рынках еще не скоро

Зима и весна оказали на урожай местной клубники разрушительное воздействие, да и столь важный период цветения не обещает быть благоприятным, пишет Eesti Päevaleht.

Занимающийся выращиванием клубники хозяин расположившегося в деревне Унипиха в Тартумаа хутора Валдис Каскема говорит, что холодный апрель настолько отодвинул сроки созревания ягод, что первый большой урожай можно будет получить лишь в начале июля. ”На созревание ягод влияет не только весна. Сильное воздействие начинается уже осенью. Зима тоже вносит свою лепту, — говорит он. — Скажем так, нынешняя зима была для клубники очень тяжелой. Из-за изменчивой погоды во многих местах видны очень большие повреждения”.

Это, по его оценке, означает, что если в предыдущие годы эстонская клубника начинала появляться на рынке все раньше, то сейчас мы возвращаемся на 15 лет назад. ”Наиболее большой урожай клубники поступит на рынки, вероятно, лишь в начале июля”, — говорит Каскема.

На данный момент на рынках можно приобрести клубнику разного ценового класса и происхождения. Например, на рынке у Балтийского вокзала в Таллинне польскую клубнику можно приобрести за 4,5 евро за кг, греческую — за 4. На рынке в Тарту клубника в зависимости от происхождения стоит от 4 до 8 евро.