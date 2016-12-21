Крупнейшая сеть спортклубов в Эстонии MyFitness летом следующего года откроет свой 18-й клуб в новом комплексе Lasnamäe Tervisemaja.

По словам председателя правления MyFitness Эркки Торна, предприятие уже давно планировало открыть третий клуб в Ласнамяэ.

”Жители Ласнамяэ очень тепло приняли наши клубы Virbi и Kärberi, что подтолкнуло нас к расширению в районе Линнамяэ”, — сказал Торн. — ”Комплекс Lasnamäe Tervisemaja расположен на перекрестке нескольких важных дорог, что делает доступ к нему удобным и для местных жителей, и для жителей самоуправлений, граничащих с Ласнамяэ”.

Исполнительный директор MyFitness Eesti Тийна Отса добавила, что на втором этаже комплекса появится крупноформатный клуб с просторным тренажерным залом, качественным оборудованием, залом для групповых тренировок и массажным кабинетом.

”С появлением нового клуба в районе Ласнамяэ наши нынешние и будущие клиенты получат еще больше новых возможностей для тренировки”, — сказала Отса. — ”В том же здании будет работать борцовский клуб с боксерским залом. Мы непременно будем сотрудничать с соседями, чтобы еще больше обогатить свое расписание новыми тренировками”.

За развитие комплекса Lasnamäe Tervisemaja, воздвигаемого на границе Ласнамяэ, Козе и Маарьямяэ по адресу Линнамяэ теэ 3, отвечает Capital Mill. По словам исполнительного директора предприятия Игоря Мёльдера, участие MyFitness делает список оказателей услуг в этом уникальном для Эстонии комплексе практически идеальным.

”MyFitness олицетворяет высокое качество, всесторонность и превосходное отношение к клиентам — все, что является важным в концепции Lasnamäe Tervisemaja”, — сказал Мёльдер. — ”Tervisemaja очевидно добавит новое качество Ласнамяэ и окружающим районам и самоуправлениям, ведь предлагаемых им возможностей явно не хватает”.

Комплекс Tervisemaja состоит из двух соединяющихся зданий. Медицинские услуги, вкл. семейных врачей и специалистов, восстановительное лечение и бассейн, дневная хирургия и исследовательские возможности предлагаются в шестиэтажной части комплекса. Рядом с ней строится двухэтажное здание, где начнут работу спортклуб, аптека, магазин и пр.

В комплексе Lasnamäe Tervisemaja на пяти этажах расположено 4400 квадратных метров для оказания медицинских услуг, а во втором здании — столько же места для торговли, занятий спортом и пр. 2000 квадратных метров займет Konsum, 2000 — MyFitness, салон красоты, кафе, цветочный магазин и аптека Benu. Парковка рассчитана на 190 автомобилей.