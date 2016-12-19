Занимавшая должность директора по маркетингу (CMO) HKScan Grupp Анне Мере с 19 декабря приступает к руководству бизнес-единицей в Прибалтике. Поначалу Мере также продолжит работу на позиции директора по маркетингу и продолжит оставаться членом правления Grupp. Мере будет отчитываться перед исполнительным директором HKScan Яри Латваненом.

Стаж Анне Мере в HKScan на различных должностях превышает 13 лет, среди прочего, она руководила бизнес-единицами в Финляндии и Прибалтике, а также занимала должность председателя правления AS Rakvere Lihakombinaat, являющегося частью AS HKScan Estonia.

Юркки Карлссон, занявший 2 ноября 2016 г. позицию руководителя бизнес-единиц Финляндии и Прибалтики, с 19 декабря продолжит руководство бизнес-единицей Финляндии. Он также продолжит оставаться членом правления HKScan и будет отчитываться перед исполнительным директором Яри Латваненом.

HKScan является ведущим экспертом в области мяса в Северных странах, который производит, занимается сбытом и продажей качественной и ответственно произведенной свинины, говядины, птицы и баранины, обработанного мяса и готовых продуктов под сильными торговыми марками. Клиентами HKScan являются секторы розничной продажи, промышленности, питания и экспорта, а домашними рынками — Финляндия, Швеция, Дания и Прибалтика. HKScan экспортирует свою продукцию почти в 50 государств. Нетто-оборот HKScan в 2015 году составил 1,9 миллиарда евро, концерн обеспечивает работой около 7 400 человек.