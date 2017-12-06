Мясные прилавки заполонила импортная свинина, а местных уток и гусей не найти

”Производство мяса в Эстонии уменьшилось, основной причиной чего были большие проблемы в свиноводческой отрасли”, — говорит Ану Хелленурме, глава мясного отделения Сельскохозяйственной торговой палаты Эстонии.

”В то же время хотим, чтобы эстоноземельцы и в будущем ели качественное мясо местного производства”, — сказала она.

По словам Хелленурме, у мясного сектора Эстонии есть возможность развития в сторону расширения ассортимента, пишет Maaleht.

”Прилавки наших магазинов могли бы быть наполнены разнообразным местным птичьим мясом, но сейчас на них нет ни эстонских уток, ни эстонских гусей”,

- отмечает Хелленурме.

”На мясных прилавках магазинов доминирует любимая эстонцами свинина, но, к сожалению, значительная ее часть — импортное мясо”.

По-прежнему для эстонских свиней представляет опасность африканская свиная чума. В этом году вспышки этого заболеваниях были зафиксированы на фермах Сааремаа, Мухумаа, Ляэнемаа.

По данным Департамента статистики, в 2016 году в Эстонии было произведено 42,7 тысяч тонн свиного мяса — на 15 процентов меньше, чем в 2015-м. Потребность Эстонии в свинине только на 73 процента обеспечивалась мясом местного производства.

Эстонские свинофермы делают все для того, чтобы удовлетворить потребность местного рынка в свинине, в то время как и Европейская комиссия смягчила в этом году торговые ограничения, к которым привела африканская свиная чума. Сейчас большая часть Эстонии находится во II зоне по уровню ограничений, а Сааремаа, Ляэнемаа и Пярнумаа — в III зоне.

В прошлом году в Эстонии было произведено 19,7 тысяч тонн птичьего мяса, что обеспечило 57 процентов потребляемого в целом в республике объема. В то же время говядины было произведено 14,8 тысяч тонн, а это 128 процентов от потребляемого объема. В последние 2-3 года объемы производства говядины росли. Баранины произвели 700 тонн, что полностью покрыло запрос потребителей.

В 2016 году Эстония экспортировала мяса и мясных продуктов на 85,6 миллионов евро, а импортировала на 138,9 миллионов. По сравнению с 2015 годом экспорт уменьшился на 1,3 процента, а импорт существенно вырос — на 7.9 процентов.

Сегодня в Раквере прошел традиционный Мясной форум, организованный Эстонской сельскохозяйственной торговой палатой и собравший животноводов, производителей мяса и покупателей.