07.06.2018, 16:10

Мясная продукция под брендом Rakvere поступила гонконгским потребителям

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rus.delfi.ee
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Rakvere Lihakombinaadi talvemaitsed 2013.Food Studio
Rakvere Lihakombinaadi talvemaitsed 2013.Food StudioFoto: Vallo Kruuser

В начале июня в Гонконг прибыл морской контейнер с 9 тоннами замороженной копченой передней рульки Rakvere, упакованной в разработанную для местных потребителей упаковку с иероглифами.

”Азиатский рынок для нас, разумеется, очень привлекателен как своими размерами, так и тамошней большой любовью к свинине. Это событие исторического значения — мы впервые начинаем направленную на конечного потребителя продажу продукции Rakvere в упаковке с информацией на китайском языке. Мы продаем продукцию предприятиям, занимающимся оптовой продажей, через которые продукты поступают в местные магазины и рестораны. Надеемся, начало будет хорошим — это откроет нам дальнейшие возможности по расширению ассортимента и наращиванию продаж”, — сообщила Анне Мере, председатель правления предприятия HKScan Estonia, изготавливающего продукцию Rakvere.

Чтобы прийти к реальному экспорту в Гонконг, пришлось проделать долгий путь, но первый большой контейнер демонстрирует, что работа приносит свои плоды. ”История успеха продукции Rakvere в Новой Зеландии показала, что в наши дни даже в случае с продовольственными товарами больше не нужно бояться больших расстояний. Высокое качество мяса стран Северной Европы известно и в очень удаленных регионах, а потенциал этих рынков для нас огромен”, — добавила Мере.

Продукция Rakvere входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan — это предприятие, работающее в отраслях мясоперерабатывающей и пищевой промышленности, ведущее деятельность в странах Северной Европы.

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