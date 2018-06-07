Мясная продукция под брендом Rakvere поступила гонконгским потребителям

В начале июня в Гонконг прибыл морской контейнер с 9 тоннами замороженной копченой передней рульки Rakvere, упакованной в разработанную для местных потребителей упаковку с иероглифами.
”Азиатский рынок для нас, разумеется, очень привлекателен как своими размерами, так и тамошней большой любовью к свинине. Это событие исторического значения — мы впервые начинаем направленную на конечного потребителя продажу продукции Rakvere в упаковке с информацией на китайском языке. Мы продаем продукцию предприятиям, занимающимся оптовой продажей, через которые продукты поступают в местные магазины и рестораны. Надеемся, начало будет хорошим — это откроет нам дальнейшие возможности по расширению ассортимента и наращиванию продаж”, — сообщила Анне Мере, председатель правления предприятия HKScan Estonia, изготавливающего продукцию Rakvere.