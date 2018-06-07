Мясная продукция под брендом Rakvere поступила гонконгским потребителям

Чтобы прийти к реальному экспорту в Гонконг, пришлось проделать долгий путь, но первый большой контейнер демонстрирует, что работа приносит свои плоды. ”История успеха продукции Rakvere в Новой Зеландии показала, что в наши дни даже в случае с продовольственными товарами больше не нужно бояться больших расстояний. Высокое качество мяса стран Северной Европы известно и в очень удаленных регионах, а потенциал этих рынков для нас огромен”, — добавила Мере.

Продукция Rakvere входит в ассортимент AS HKScan Estonia. HKScan — это предприятие, работающее в отраслях мясоперерабатывающей и пищевой промышленности, ведущее деятельность в странах Северной Европы.