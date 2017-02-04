Мясная фабрика не смогла запустить производство и обанкротилась

В 2008 году занимающиеся недвижимостью предприниматели Аллан Коол и Марко Пяртель приобрели находящееся ”на последнем издыхании” мясное производство в Костивере и стали строить новое, возведя, помимо прочего, скотобойню и производственный цех для разделки и упаковки мяса, пишет Maaleht.

Бизнесмены получили пособие от Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и вложили свои средства. Всего среднее по эстонским меркам производство обошлось в 1,5 евро.

В 2012 году для запуска Kostivere Lihatööstus оставалось лишь ”нажать кнопку”. Но судьба распорядилась иначе: к 2014 году местные мелкие мясные производства стали нести убытки, так как из-за запрета на экспорт в Россию и чумы свиней крупные производители мяса вышли на внутренние рынки, которые до этого являлись полем деятельности для более мелких.

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Так, Kostivere Lihatööstus пришлось искать новую нишу, но ни одну из идей воплотить в жизнь не удалось, и производство запущено не было.

В связи с этим 14.07.2016 PRIA вынесло решение о востребовании с OÜ Kostivere Lihatööstus всех выплаченных ему пособий, а решением Харьюского уездного суда от 21 декабря 2016 года предприятие было объявлено банкротом.

Размер требования PRIA вместе с пени составляет 656 779,40 евро. Кроме этого, фирма задолжала солидную сумму строителю завода.