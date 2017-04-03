Мы спасем ванную на вашей даче от влаги и плесени, и вы забудете о проблемах влажных помещений!

Как приятно с приходом весны и тепла, после нескольких месяцев перерыва, вернуться на свою дачу и навести там порядок. Весенняя генеральная уборка, проветривание помещений и первый огонь в камине дарят особенные эмоции, но ваше настроение может вмиг омрачиться, стоит вам обнаружить, что пол душевой и столешница вокруг раковины почернели от плесени, на стенах облупилась краска или отвалилось несколько керамических плиток. Почему это происходит?

При строительстве и отделке влажных помещений важно обращать внимание на свойства строительных материалов и именно на их влагостойкость. Самая большая ошибка при строительстве и ремонте ванных — игнорирование элементарных строительных требований: гидроизоляция делается лишь бы как, вода постоянно затекает между полом и стеной, что в свою очередь может привести к гибели несущих конструкций.

Даже в том случае, если гидроизоляция сделана отлично, нужно быть внимательными со зданиями, которые круглый год не отапливаются. В них важно использовать устойчивую к замерзанию гидроизоляционную мастику, иначе слой гидроизоляции во время холодов может стать хрупким и разрушиться — таким образом влага, попадающая в строительные конструкции, может постепенно разрушить строение и обусловить появление вредной для здоровья плесени. Поэтому первая долгожданная весенняя поездка на дачу может обернуться головной болью, ведь вместо чистоты и порядка вас там будет ждать очередной ремонт в ванной.

Дачи, как правило, строят из древесины, которая, конечно, более экологична, но особенно восприимчива к влаге. К сожалению, повреждения конструкций, обусловленные длительным воздействием влаги, так же как и плесневые грибы, долго могут оставаться незаметными для человеческого глаза. Поэтому будет не лишним каждую весну тщательно осматривать на даче углы всех помещений, трещины в стенах и пол под ванной — если на них появился неприятный налет и они источают специфический запах плесени, то вам теперь не избежать тщательного ремонта! И на этот раз уже со знанием дела и с использованием правильных материалов, средств и приемов.

Гидроизоляция, прошедшая испытание замораживанием, спасет вашу дачу от гибели

Обычно для ванной и душевой тщательно подбирается водостойкая краска для стен и красивая керамическая плитка и затирка — обязательно в цвет. Внутреннее оформление при создании уютного моечного помещения очень важно, но при этом нельзя оставлять без внимания и то, что прячется под всей этой красотой — то есть наряду с материалами, подходящими для мокрых помещений, нельзя забывать о материалах основания и о гидроизоляции базовой поверхности.

Для гидроизоляции ванных комнат и саун, не отапливаемых круглый год, существует специальное изделие — устойчивая к замерзанию гидроизоляционная мастика Keramix от финского химического концерна Kiilto. Обычная гидроизоляционная мастика при минусовых температурах становится ломкой и разрушается в случае возможного ”гуляния” конструкций, образуя в гидроизоляционном слое трещины и теряя водо- и влагостойкость. Поэтому в зданиях, которые не отапливаются круглый год, такую мастику вообще использовать нельзя. Мастика Keramix прошла испытания замораживанием и должна выдерживать довольно низкие температуры.

Быстро высыхающая — буквально за пару часов –, и простая в нанесении двухкомпонентная гидроизоляционная мастика предназначена для облицовываемых плиткой поверхностей мокрых помещений, препятствуя проникновению воды и влаги в строительные конструкции и предотвращая таким образом возникновение повреждений водой и плесени.

Более подробную информацию найдете на сайте www.kiilto.ee в разделе, посвященном продукту Keramix, или спрашивайте совета у специалистов в сфере строительства.

Важно помнить: для того чтобы моечное помещение, которое длительное время не отапливается, не пришлось ремонтировать заново, нужно использовать устойчивую к замерзанию гидроизоляционную мастику, которая защитит дизайн помещения и конструкции здания, независимо от погоды на улице. Правильные материалы и серьезный подход к ремонту в ванной комнате сделают вашу жизнь в деревенском доме или на даче беззаботной и прослужат целых 25 лет.

Конечно, никто из нас не может разбираться во всем, что предлагает рынок строительных материалов, но если не проделать предварительную работу, добывая информацию из интернета и изучая материалы в строительных магазинах, не слушать рекомендации строителей и дизайнеров, то существует риск снова столкнуться с теми же проблемами, но уже в свеже-отремонтированной ванной. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, чтобы создать у себя на даче ванную своей мечты, внешний вид и качество которой будут одинаково хороши!

www.kiilto.ee