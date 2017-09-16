”Мы решили поддержать государство в трудное время”. Почему в Telia такие большие очереди?

В последнее время в представительствах Telia образовались очереди, и, по словам клиентов, не помогает и предварительная регистрация.

”Для клиенткой службы даже забронированное заранее время не означает ничего. Они принимают безо всякой очереди, если клиент пришел заключить договор на пользование Mobiil-ID. И таких очень много”, — пожаловался редакции раздосадованный клиент.

По словам специалиста по связям с общественностью Telia Райго Неудорфа, на этой неделе до воскресенья приоритетом для фирмы являются клиенты Mobiil-ID.

”Мы решили поддержать государство в непростое время. Это означает, что мы поможем людям, которые переживают из-за безопасности сертификатов ID-карт, как можно быстрее начать пользоваться Mobiil-ID”, — сказал он.

Неудорф отметил, что в связи с требованиями безопасности договор на пользование Mobiil-ID можно заключить только на месте, в связи с чем в некоторых крупных представительствах действительно временно наблюдаются более длинные очереди.

Неудорф принес клиентам извинения за неудобства и пообещал, что в понедельник система очередей будет действовать в обычном режиме.