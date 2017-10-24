”Мы пулей выскочили из воды”. Посетителей известного СПА-комплекса шокировали плавающие в бассейне фекалии

По словам посетителя центра восстановительного лечение в Пярну Viiking SPA, 21 октября в бассейне комплекса плавали фекалии.

”В бассейне плавали большие какашки. Мы пулей выскочили из воды, и возле барменши уже стояли другие люди, тоже видевшие это. Они сообщили ей. К сожалению, никто не бросился убирать эти говешки. Уборщица пришла лишь 15 минут спустя”, — написал он в Facebook и добивал, что администрация даже не принесла им извинения.



Исполнительный директор AS Taastusravikeskus Viiking Кайри Луск сказала Pärnu Postimees, что они могут делать все от себя зависящее, но если люди не обладают элементарными знаниями о том, что перед посещением бассейна надо вымыться и в случае необходимости посетить туалет, то с проблемой бороться сложно.