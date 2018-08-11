"Мы не рабы!" Строитель из Латвии: почему мы уехали в Данию и не вернемся

Иларс — квалифицированный специалист по отделочным работам. Занимался в основном декором — например, итальянскими красками превращает поверхность в "мрамор". Вспоминает, что как-то махал волшебной кисточкой в квартире нового русского в центре Таллина — целый этаж, с мраморными колоннами.

Если в тот раз заплатили щедро, то очень много заказов в итоге заканчивались ничем: "В Латвии можно долго и тяжело работать, тебя будут кормить "завтраками", а потом не заплатят, а государство ничем тебе не поможет. Помню, я работал мастером на предприятии, которое делает мебель, там к людям относились очень грубо. Мне приходилось все время воевать с начальством, чтобы добиться оплаты. Но в Латвии прав тот, у кого деньги. А у кого большие деньги — тот всегда прав".

12 лет назад поступило предложение: для работы в Дании требовался строитель с водительскими правами. Иларс отправился в город Хернинг, начал там работать и со временем решил остаться навсегда. В нынешней строительной компании он работает уже девятый год. Вместе с ним — жена, дочь и друг дочери. В прошлом году Иларсу предложили набрать людей в бригаду и самому организовывать работу. В бригаде уже 21 человек, в конце августа приезжают еще шесть работников из Латвии. Двое уже перетянули в Данию семьи с детьми. Тяжело мотаться между странами.

"Думаю, это не последние, — рассуждает Иларс. — Да, в Латвии вокруг Риги работы хватает. Но многим приходится или ездить каждый день приличное расстояние, или снимать на рабочую неделю жилье в Риге, а это серьезный минус к заработку. И еще не факт, что тебе заплатят".

По его словам, требования к качеству работы в Дании даже менее суровые, чем в Латвии. Латышей ценят высоко, потому что они по датским меркам работают очень качественно: "Мы стараемся держать планку. Потихоньку выталкиваем самих датчан из строительного бизнеса. Платят за работу от 20 евро в час. Да, в Дании 49% заработанного уходит в налоги, но ты видишь, куда они идут. И оставшихся денег хватает на достойную обеспеченную жизнь. В отпуск я могу выйти, когда удобно мне, а не начальнику. Могу себе позволить приехать в Латвию — в самый разгар летнего сезона купить билеты на всю семью (с дочкой и зятем), хорошую гостиницу в Юрмале на две недели, билеты по 120 евро каждый на концерт фестиваля Лаймы и ни в чем себе не отказывать".

Как живут наши строители в Дании?

Латвийский дом жены они пока не продали — пустили туда жить знакомых. В Хернинге долгое время снимали жилье, а три года назад купили свой дом. "Поскольку мы к тому времени прожили и проработали в Дании уже достаточно долго, государство дало нам гарантию на 80% кредита со фиксированной ставкой в 2,5%, — рассказывает Иларс. — Притом что мы — граждане Латвии с разрешением на работу в Дании. Мы могли бы подавать документы на двойной паспорт, но пока в этом нет нужды — никакой разницы в правах сравнении с местными жителями у нас нет".

В 75 км от Хернинга есть латышское общество, но Иларс там редкий гость — общения на латышском ему хватает в семье и на работе. C начальством и на собраниях разговор идет по-датски. "Когда я приехал, государство давало три года бесплатных языковых курсов в удобное для меня время. — рассказывает Иларс. — Если нет работы, то сидишь на пособии и учишь язык днем, если работаешь — вечерами, хотя это непросто, потому что к концу рабочего дня устаешь. Но в любом случае за три года заговорить вполне реально. В принципе, в Дании все местные хорошо владеют английским, но если ты не знаешь датского, к тебе относятся прохладнее. Но в целом никакой дискриминации к приезжим нет".

Дочке Иларса уже 20 лет, она свободно говорит на датском. Закончила частную школу, работает в компании отца и учится на юриста. По словам Иларса, государство дает все возможности своим жителям, чтобы те учились — студентам платят хорошие стипендии, а если ученик едет издалека на машине — стипендия больше".

"Я тут ни по чему не скучаю, — утверждает Иларс. — Даже латвийские продукты могу покупать — их поставляют курьеры. А срочно захотел — в 17 км от нас русский магазин, где есть русские, украинские, латвийские и польские товары… Причем цены на многие продукты в Латвии дороже, чем у нас, с нашим уровнем доходов. Так что мы в Дании уже как дома — мне там комфортнее".

"Хочу ли вернуться? Честно? Нет"

"Честно? Нет. Единственный вариант — если в Данию приедет слишком много беженцев. Это случится, если государство будет им всем так же легко раздавать крупные пособия и поддержку. Когда 12 лет назад мы приехали, беженцев почти не было. Сейчас они более заметны. Это несправедливо, что они получают столько, сколько не всякий рабочий. При этом в новостях большинство проблем по криминалу связывают именно с ними. О серьезных проблемах в определенных районах идут новости и из Швеции, но наша жизнь пока спокойна. Дания, похоже, начинает притормаживать с щедрым приемом. Если так и будет, то и на пенсию останемся в Дании".