МВФ предупреждает об угрозах для мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста. Времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики остается все меньше, сообщает информагентство AFP в субботу, 13 октября, со ссылкой на заявление МВФ по итогам совместного со Всемирным банком заседания на индонезийском острове Бали.

МВФ опасается, что к прекращению мирового экономического роста могут привести, в частности, общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".

От конфликта США и Китая "пострадают все"

Кроме того, если усугубится торговый спор между США и Китаем, то от этого "пострадают все", считают в фонде, отмечая, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест. МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.

Несколько дней назад МВФ понизил прогноз экономического роста для мировой экономики на 2018-2019 года на 0,2 процента до 3,7 процента.