14.10.2018, 10:15

МВФ предупреждает об угрозах для мировой экономики

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Deutsche Welle
EST
Favor, Heiki Raasik, Mart Proos
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Экономический рост в мире может замедлиться и прекратиться, в частности, из-за торгового конфликта между США и Китаем, считают в Международном валютном фонде.

Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста. Времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики остается все меньше, сообщает информагентство AFP в субботу, 13 октября, со ссылкой на заявление МВФ по итогам совместного со Всемирным банком заседания на индонезийском острове Бали.

МВФ опасается, что к прекращению мирового экономического роста могут привести, в частности, общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".

От конфликта США и Китая "пострадают все"

Кроме того, если усугубится торговый спор между США и Китаем, то от этого "пострадают все", считают в фонде, отмечая, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест. МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.

Несколько дней назад МВФ понизил прогноз экономического роста для мировой экономики на 2018-2019 года на 0,2 процента до 3,7 процента.

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