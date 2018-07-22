МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики

В результате торгового конфликта между США, ЕС и КНР мировая экономика потеряет свыше 400 млрд долларов, утверждают эксперты Международного валютного фонда.
Торговый конфликт между США, Китаем и Евросоюзом способен нанести серьезный ущерб мировой экономике. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в субботу, 21 июля, в ходе двухдневной встречи министров финансов двадцати крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе.
Эксперты МВФ составили несколько прогнозов, принимая во внимание введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия и ответные меры со стороны ЕС и Китая. Худший сценарий, при котором введенные пошлины подорвут доверие инвесторов, грозит снижением мирового ВВП в 2020 году на 0,5% процента по сравнению с прежним прогнозом. В этом случае потери мировой экономики составят около 430 млрд долларов США, отмечают эксперты МВФ.