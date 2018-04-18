МВФ предсказал замедление мировой экономики

Но за пределами текущего прогнозного горизонта — с 2020 года — мировой рост замедлится на фоне ужесточения кредитно-денежной политики и снижения эффекта от экономического стимулирования в США, считает МВФ. Темпы мирового роста проходят фазу подъема, но благоприятные условия сойдут на нет, и ”именно сейчас следует готовиться к более трудным временам”, предупредил в предисловии к докладу главный экономист МВФ Морис Обстфельд. Конкретных цифр фонд не назвал.

”После устранения разрывов объема производства большинство стран с развитой экономикой, по-видимому, вернется к потенциальным темпам роста существенно ниже средних докризисных уровней; рост будут сдерживать старение населения и вялый рост производительности, — отмечается в докладе. — В США рост замедлится до уровня ниже потенциального, поскольку воздействие недавних изменений в налогово-бюджетной политике сменится с расширительного на ограничительное”.

К факторам замедления экономики фонд отнес ужесточение финансовых условий, усиление торговых противоречий, протекционистскую политику, а также геополитическую напряженность.

Наблюдающееся восстановление создает окно возможностей для реформ, повышающих среднесрочные темпы роста, полагает МВФ. Политика, по мнению авторов, должна быть направлена на стимулирование более высокого и всеобъемлющего роста, накопление буферных резервов для более эффективного преодоления очередного спада, повышение финансовой устойчивости для ограничения рыночных рисков и проблем стабильности и укрепление международного сотрудничества.

Торговые войны против роста

МВФ предупредил, что взаимные торговые санкции могут не только помешать росту, но и уничтожить мировой экономический порядок. ”Первые залпы возможной торговой войны уже прогремели”, — заявил Обстфельд. Конфликт может усилиться, если бюджетная политика в США приведет к росту торгового дефицита страны при отсутствии мер в Европе и Азии для сокращения их профицитов. Многосторонняя система торговли нуждается в укреплении — вместо этого она стоит перед угрозой разрыва, отмечается в докладе.

”Парадоксально, что ведущие экономики заигрывают с торговыми войнами как раз тогда, когда восстановление так зависит от инвестиций и торговли”, — недоумевает Обстфельд. Ограничения торговли с целью поддержки секторов экономики, пользующихся политическим предпочтением, вредит росту производительности, следует из доклада.

Ожидания инвесторов в отношении роста мировой экономики находятся на самой низкой точке с лета 2016 года, следует из опроса Bank of America Merrill Lynch, с которым ознакомился Bloomberg. Лишь 5% респондентов считают, что глобальный ВВП вырастет в следующие 12 месяцев.