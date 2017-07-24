МВФ понизил прогноз цен на нефть на 2017 и 2018 годы

Международный валютный фонд понизил прогноз мировых цен на нефть на 2017 и 2018 годы примерно на три доллара, следует из обновленного июльского обзора фонда по мировой экономике World Economic Outlook, передают "Деловые Ведомости".

"Цены на нефть снизились вследствие высоких уровней запасов добытой нефти в США и увеличения предложения. Общая инфляция также в целом понизилась с ослаблением воздействия роста цен на биржевые товары, имевшего место во второй половине 2016 года, и все еще существенно ниже целевых показателей центральных банков в большинстве стран с развитой экономикой", — объясняют аналитики фонда, передают РИА Новости.

В результате "предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 1 июня 2017 года), составляет 51,9 доллара США в 2017 году и 52 доллара США в 2018 году".

В апрельском прогнозе МВФ, напротив, повысил прогноз мировых цен на нефть на 2017 год примерно на четыре доллара — до 55,23 доллара за баррель, на 2018 год — на два доллара, до 55,06 доллара за баррель.