22.04.2018, 15:40

МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

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Gazeta.ru
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Rahatähed, vaesus, rikkus
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) — совещательная структура высшего руководящего органа Международного валютного фонда (МВФ) — опубликовал коммюнике, в котором перечислил угрозы для роста мировой экономики.


В коммюнике в качестве угроз приводятся рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, и беспрецедентно высокий уровень международного долга.

Также в коммюнике говорится, что в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики могут демографические факторы и низкие темпы роста производительности.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны между странами разрушают доверие инвесторов.

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