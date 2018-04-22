МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики

Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) — совещательная структура высшего руководящего органа Международного валютного фонда (МВФ) — опубликовал коммюнике, в котором перечислил угрозы для роста мировой экономики.



В коммюнике в качестве угроз приводятся рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, и беспрецедентно высокий уровень международного долга.

Также в коммюнике говорится, что в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики могут демографические факторы и низкие темпы роста производительности.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны между странами разрушают доверие инвесторов.