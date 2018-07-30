30.07.2018, 17:00

Мужик сказал — мужик сделал: работники Alko1000 в Эстонии получают хорошие деньги

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rus.delfi.ee
EST 24
Einar Visnapuu Alko 1000
Einar Visnapuu Alko 1000Foto: Anni Õnneleid

В октябре глава сети Alko1000 Эйнар Виснапуу сказал Delfi, что будет платить своим эстонским кассирам и другим работникам как минимум 750 евро чистыми, что существенно выше, чем в остальных розничных сетях.

Реальная деятельность по продажам началась в сентябре, когда фирма открыла магазин в Тарту. С того времени зарплаты в A1M OÜ (эстонская фирма Alko1000) росли.

В сентябре в фирме работало 17 человек, чья средняя брутто-зарплата составляла 792 евро (711 нетто). По состоянию на конец декабря в фирме работало уже 44 человека со средней зарплатой в 873 евро. В конце июня на предприятии трудилось 47 человек и получали они в среднем 929 евро чистыми. Стоит отметить, однако, что средняя зарплата не отображает колебаний оплаты труда внутри предприятия.

A1M OÜ была основана 10 апреля прошлого года. Из годового отчета следует, что оборот фирмы составил 2,3 млн евро, коммерческая прибыль 71 043 евро.

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