Мужчина забыл вернуть в библиотеку книги и получил от судебного исполнителя требование на 450 евро

Танель Веэрне рассказал на своей странице в соцсетях, как около двух лет назад его друг взял в отделе иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки почитать две книги о психологии.
Время шло, друг несколько раз переезжал, а про книги просто забыл. Около месяца назад мужчина получил сообщение о том, что из-за этих книг судебный исполнитель арестовал его счет на 450 евро.
При этом, по утверждению Веэнре, до этого никаких предупреждений от библиотеки мужчина не получал. Поскольку сумма немаленькая, он отыскал книги и поинтересовался у библиотеки, возможен ли компромисс, но его письмо так и осталось без ответа.