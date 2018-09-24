Мужчина забыл вернуть в библиотеку книги и получил от судебного исполнителя требование на 450 евро

Время шло, друг несколько раз переезжал, а про книги просто забыл. Около месяца назад мужчина получил сообщение о том, что из-за этих книг судебный исполнитель арестовал его счет на 450 евро.

При этом, по утверждению Веэнре, до этого никаких предупреждений от библиотеки мужчина не получал. Поскольку сумма немаленькая, он отыскал книги и поинтересовался у библиотеки, возможен ли компромисс, но его письмо так и осталось без ответа.

