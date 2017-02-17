Мужчина в шоке: его автомобиль перепродают с неверными параметрами по более высокой цене

Прийт продал свой автомобиль Audi A8 в конце прошлого года через портал auto24 за 12 000 евро. На момент продажи пробег машины составлял 325 000 км, о чем мужчина честно сообщил в объявлении. Каково же было его удивление, когда недавно он увидел, что его автомобиль опять выставлен на продажу неким Денисом, но уже с пробегом 249 000 км и по цене 13 750 евро.

Свою машину Прийт продавал Егору, а записали ее на имя Натальи, представившейся женой покупателя.

Из данных Департамента шоссейных дорог следует, что еще в конце 2014 года в ходе техосмотра у данного транспортного средства был зафиксирован пробег в 252 000 км.

На вопрос о том, откуда у машины появился такой маленький пробег, Денис ответил, что не знает. ”Я не знаю. Не могу сказать. Я купил машину, потому что она мне понравилась. А теперь я хочу взять собаку, и мне нужна машина побольше. Audi Q7 или объемный универсал”, — сказал он.

kuvatõmmis

Читать еще

По словам члена правления Sanoma Baltics AS, которое владеет Auto 24, Маргуса Томберга, скручивание счетчика пробега или одометра не является особой проблемой. В год таких случаев насчитывается не более одного процента от всех сделок купли-продажи.

Томберг подчеркнул, что по данному вопросу портал сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей, полицией и регистром Департамента шоссейных дорог. ”Отрадно видеть, что с каждым годом проблема уменьшается. Это в свою очередь показывает, что осведомленность людей в этом вопросе увеличивается”, — отметил он.

По его словам, скручивать одометр не очень умно, особенно в век ”народного надзора” в виде различных форумов и групп в соцсетях. ”Если такой автомобиль отражатеся в поиске, то потом от него будет очень трудно избавиться”, — говорит Томберг.

Департамент защиты прав потребителей советует при покупке подержанного автомобиля обращать внимание на детали, которые могут указывать на действительный пробег транспортного средства: степень износа сидения, руля, рычага переключения передач, педалей и различных кнопок управления.

Поскольку транспортные средства проходят техосмотр, в основном, по достижении определенного пробега, то неплохо было бы навести справки в официальном представительстве данной марки о наличии информации об истории обслуживания этого автомобиля. Если техосмотр проведен в Эстонии, то отметка о зафиксированном в ходе его проведения пробеге заносится в соответствующий регистр. Эту информацию можно посмотреть в системе самообслуживания департамента шоссейных дорог.