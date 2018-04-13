Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию

Вдобавок к этому он требовал возместить и неимущественный ущерб, потому что обычно здоровый и самостоятельный мужчина после возникновения вреда здоровью ежедневно нуждался в помощи. Из решения суда выясняется, что мужчина постоянно чувствовал сильную боль и у него были большие трудности с передвижением. У него физическая и душевная боль в связи с травмой, которую вызвали неоднократные болезненные операции и процедуры, неудобства в повседневной жизни и работе. Мужчина посчитал, что разумная компенсация неимущественного ущерба за полученные повреждения составляет 4473,81 евро.

Сначала Вируский уездный суд оставил иск мужчины без удовлетворения. потому что невозможно доказать, что перед заправкой действительно было скользко. Затем мужчина обжаловал решение в окружном суде, где в феврале этого года решили, что на самом деле Cicle K все-таки должна ему частичную компенсацию ущерба.

Окружной суд придерживается мнения, что требование мужчины о получении компенсации неимущественного ущерба само по себе обосновано, но не в размере 4473,8 евро, потому что это не соответствует ни уровню общего благосостояния общества, ни интенсивности полученной истцом травмы. Окружной суд считает, что размер разумной компенсации неимущественного ущерба в данном случае составляет 500 евро, к которым прибавляются потерянные из-за отсутствия на работе 439,61 евро, то есть всего Circle K должна возместить мужчине 939,61 евро.