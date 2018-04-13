Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию

Поскользнувшийся на расположенной в Нарве заправке и получивший тяжелую травму ноги клиент взыскал с Circle K через суд почти 1000 евро в качестве компенсации ущерба, пишет Põhjarannik.
Инцидент произошел два года назад на заправке Circle K, расположенной на Таллиннском шоссе на западном въезде в Нарву. Вышедший из магазина на заправке мужчина шел, держа в руках два хот-дога, стаканчик кофе и пончики, к своему автомобилю, когда поскользнулся у ворот мойки и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где у него зафиксировали такую тяжелую травму ноги, что ногу пришлось оперировать. Последовало ношение гипса и ортоза на протяжении более чем трех месяцев.
Мужчина посчитал, что поскольку инцидент произошел на территории Circle K из-за скользкой дороги, предприятие несет ответственность и за причинение ущерба. Ущерб состоит из неполученного дохода и расходов на лекарства. Из-за вреда здоровью он был нетрудоспособен с марта по май 2015 года. Средняя зарплата истца за шесть месяцев составляла 733,30 евро в месяц, то есть не получено было 1466,66 евро. Больничная касса заплатила за этот период 1027,05 евро компенсации по нетрудоспособности, и, учитывая ее, не получено было в общей сложности 439,61 евро.