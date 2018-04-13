13.04.2018, 17:15

Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию

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rus.delfi.ee
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Мужчина, сломавший ногу перед заправкой Circle K в Нарве, взыскал с фирмы приличную компенсацию
Foto: Anni Õnneleid

Поскользнувшийся на расположенной в Нарве заправке и получивший тяжелую травму ноги клиент взыскал с Circle K через суд почти 1000 евро в качестве компенсации ущерба, пишет Põhjarannik.

Инцидент произошел два года назад на заправке Circle K, расположенной на Таллиннском шоссе на западном въезде в Нарву. Вышедший из магазина на заправке мужчина шел, держа в руках два хот-дога, стаканчик кофе и пончики, к своему автомобилю, когда поскользнулся у ворот мойки и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу, где у него зафиксировали такую тяжелую травму ноги, что ногу пришлось оперировать. Последовало ношение гипса и ортоза на протяжении более чем трех месяцев.

Мужчина посчитал, что поскольку инцидент произошел на территории Circle K из-за скользкой дороги, предприятие несет ответственность и за причинение ущерба. Ущерб состоит из неполученного дохода и расходов на лекарства. Из-за вреда здоровью он был нетрудоспособен с марта по май 2015 года. Средняя зарплата истца за шесть месяцев составляла 733,30 евро в месяц, то есть не получено было 1466,66 евро. Больничная касса заплатила за этот период 1027,05 евро компенсации по нетрудоспособности, и, учитывая ее, не получено было в общей сложности 439,61 евро.

Вдобавок к этому он требовал возместить и неимущественный ущерб, потому что обычно здоровый и самостоятельный мужчина после возникновения вреда здоровью ежедневно нуждался в помощи. Из решения суда выясняется, что мужчина постоянно чувствовал сильную боль и у него были большие трудности с передвижением. У него физическая и душевная боль в связи с травмой, которую вызвали неоднократные болезненные операции и процедуры, неудобства в повседневной жизни и работе. Мужчина посчитал, что разумная компенсация неимущественного ущерба за полученные повреждения составляет 4473,81 евро.

Сначала Вируский уездный суд оставил иск мужчины без удовлетворения. потому что невозможно доказать, что перед заправкой действительно было скользко. Затем мужчина обжаловал решение в окружном суде, где в феврале этого года решили, что на самом деле Cicle K все-таки должна ему частичную компенсацию ущерба.

ТОП

Окружной суд придерживается мнения, что требование мужчины о получении компенсации неимущественного ущерба само по себе обосновано, но не в размере 4473,8 евро, потому что это не соответствует ни уровню общего благосостояния общества, ни интенсивности полученной истцом травмы. Окружной суд считает, что размер разумной компенсации неимущественного ущерба в данном случае составляет 500 евро, к которым прибавляются потерянные из-за отсутствия на работе 439,61 евро, то есть всего Circle K должна возместить мужчине 939,61 евро.

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