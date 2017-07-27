Мустамяэская телефонная станция превратится в современный многоквартирный дом

Стараниями Scandium Kinnisvara бывшая Мустамяэская телефонная станция, расположенная неподалеку от Таллиннского технического университета, на углу Мустамяэ теэ и Вильде теэ, получит новую жизнь. В пятиэтажном доме запланированы двухкомнатные компактные квартиры, а также лофты, которые разместятся сразу на двух этажах. На крыше будут вырабатывать энергию солнечные панели, а название дома - SpaceCube - перекликается с концепцией находящегося поблизости технологического городка, говорится в пресс-релизе Scandium Kinnisvara.

Отличительной особенностью дома являются небольшие квартиры размером 19,7-35,7 квадратных метров, подходящие молодым студентам и специалистам. Возле дома запланирована парковка не только для автомобилей, но и для велосипедов. Внутри здания будут оформленные дизайнерами лестничные клетки и энергосберегающие решения, от светодиодных светильников до водосберегающих душей и смесителей. К радости жителей с ”зеленым” мышлением на крыше дома будут установлены солнечные панели, работающие на возобновляемой энергии.

Калле Арон, партнер и директор по развитию Scandium Kinnisvara: ”В формировании истории дома существенную роль сыграл расположенный на расстоянии 700м ТТУ, студенты которого принимали участие в запуске в космос первого эстонского спутника EstCube. В районе разъезжают посылочные роботы, а поблизости находится целый городок стартапов в области технологии, в том числе головная контора Skype. Вся эта молодежь, как из Эстонии так и из других стран, нуждается в инспирирующей, классной и доступной жилой площади, и SpaceCube может ее предложить”.

При планировании дома во внимание принимались и интересы арендных инвесторов. В здании установлены счетчики с удаленным считыванием для бесперебойного администрирования коммунальных расходов, а также общая прачечная, предназначенная для жильцов.

Яак Роосааре, партнер и менеджер по отношениям с инвесторами Scandium Kinnisvara: ”SpaceCube — это масштабный проект, который благодаря разделению на небольшие единицы, хорошо подходит как для начинающих, так и для опытных арендных инвесторов. По своему опыту я вижу, что на арендном рынке все большее значение приобретают сторонние расходы, связанные с квартирами. В данном проекте мы делали ставку на их минимизацию, обращая внимание как на размер коммунальных расходов, так и на их экологический след”.

Архитекторы SpaceCube — FE Arhitektid. Дом будет готов в первом квартале 2018 года.