”Если объем электроэнергии, произведенной на мусоросжигающей станции, по сути остался прежним по сравнению с 2015 годом, то тепла мы в этом подразделении произвели в 2016 году примерно на 8% больше по сравнению с прошлым годом”, — сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. ”Также холодная погода, высокая рыночная цена на электроэнергию и сравнительно низкая цена на газ в начале года создали подходящие условия для запуска работающего на газе блока совместного производства, находившегося три года в резерве”, — сказал Пайо. Вместе с продукцией работающих на газе водогрейных котлов и блока совместного производства электростанция ”Иру” продала в 2016 году 674 гигаватт-часов тепла и 161 гигаватт-час электричества.
По словам Райне Пайо, портфель поставок мусора с договорами точно распланирован как минимум на 6 месяцев вперед, но имеются и долгосрочные договоры продолжительностью до четырех лет. ”Мы должны заранее планировать поставки, чтобы обеспечить снабжение станции топливом. Наш принцип состоит в том, чтобы заключать договоры о поставке отходов на основании конкурсов поставок, где у всех предприятий сектора отходов имеются равные возможности для участия”, — сказал Пайо. По его словам, такой подход обеспечивает прозрачный и честный процесс, а договоры заключаются в соответствии с ценой, сформированной по итогам конкурса.
В 2015 году в Эстонии возникло более 308 000 тонн смешанных бытовых отходов. Мусоросжигающий энергоблок электростанции ”Иру” способен в год перерабатывать в энергию до 250 000 тонн смешанных бытовых отходов. Так что, большинство возникающих в Эстонии смешанных бытовых отходов можно переработать на электростанции ”Иру”.
Мусоросжигающий энергоблок электростанции ”Иру” был создан в 2013 году, его стоимость составила 105 миллионов евро. После запуска мусоросжигающего блока электростанции ”Иру” складирование мусора на свалках практически закончилось, а отходы нашли применение в производстве энергии. В 2015 году на свалках было складировано более 26 000 тонн мусора, это менее 10% мусора, возникающего за год.
Работая на полной мощности, мусоросжигающий блок ”Иру” в час сжигает в среднем 30 тонн смешанных бытовых отходов. В среднем на мусоросжигающую станцию приезжает около 70 мусоровозов в день.
Около 85% энергии, содержащейся в мусоре, преобразуется на мусоросжигающей станции ”Иру” в электроэнергию и тепло. Мощность станции по производству тепла составляет 50 мегаватт, а мощность по производству электроэнергии — 17 мегаватт.