В заканчивающемся 2016 году мусоросжигающий энергоблок электростанции ”Иру” Eesti Energia произвел на продажу 129 гигаватт-часов электроэнергии и 292 гигаватт-часа тепла. В качестве топлива за год было использовано 248 000 тонн смешанных бытовых отходов, что на 3000 тонн больше, чем годом ранее.

”Если объем электроэнергии, произведенной на мусоросжигающей станции, по сути остался прежним по сравнению с 2015 годом, то тепла мы в этом подразделении произвели в 2016 году примерно на 8% больше по сравнению с прошлым годом”, — сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. ”Также холодная погода, высокая рыночная цена на электроэнергию и сравнительно низкая цена на газ в начале года создали подходящие условия для запуска работающего на газе блока совместного производства, находившегося три года в резерве”, — сказал Пайо. Вместе с продукцией работающих на газе водогрейных котлов и блока совместного производства электростанция ”Иру” продала в 2016 году 674 гигаватт-часов тепла и 161 гигаватт-час электричества.

По словам Райне Пайо, портфель поставок мусора с договорами точно распланирован как минимум на 6 месяцев вперед, но имеются и долгосрочные договоры продолжительностью до четырех лет. ”Мы должны заранее планировать поставки, чтобы обеспечить снабжение станции топливом. Наш принцип состоит в том, чтобы заключать договоры о поставке отходов на основании конкурсов поставок, где у всех предприятий сектора отходов имеются равные возможности для участия”, — сказал Пайо. По его словам, такой подход обеспечивает прозрачный и честный процесс, а договоры заключаются в соответствии с ценой, сформированной по итогам конкурса.

В 2015 году в Эстонии возникло более 308 000 тонн смешанных бытовых отходов. Мусоросжигающий энергоблок электростанции ”Иру” способен в год перерабатывать в энергию до 250 000 тонн смешанных бытовых отходов. Так что, большинство возникающих в Эстонии смешанных бытовых отходов можно переработать на электростанции ”Иру”.

Мусоросжигающий энергоблок электростанции ”Иру” был создан в 2013 году, его стоимость составила 105 миллионов евро. После запуска мусоросжигающего блока электростанции ”Иру” складирование мусора на свалках практически закончилось, а отходы нашли применение в производстве энергии. В 2015 году на свалках было складировано более 26 000 тонн мусора, это менее 10% мусора, возникающего за год.

Работая на полной мощности, мусоросжигающий блок ”Иру” в час сжигает в среднем 30 тонн смешанных бытовых отходов. В среднем на мусоросжигающую станцию приезжает около 70 мусоровозов в день.

Около 85% энергии, содержащейся в мусоре, преобразуется на мусоросжигающей станции ”Иру” в электроэнергию и тепло. Мощность станции по производству тепла составляет 50 мегаватт, а мощность по производству электроэнергии — 17 мегаватт.