Мусорная сага жителей Нымме: бесконечные звонки в фирму, вороны и зловоние

“Извините, но у меня уже начинает лопаться терпение на этот бред”, — пишет житель Нымме, биоотходы которого не вывозятся уже неделями. В предыдущие три раза Таллиннснкий центр отходов прислал ему ответ, в котором благодарит за обращение и обещает вывезти отходы. Жалующиеся жители Нымме есть еще, пишет Rahva hääl.

“У нас тоже неоднократно были проблемы с вывозом мусора. После того, как Ragn-Sells больше не оказывает услугу, мусор ни разу не вывезли по графику. По новому графику вывоз мусора происходит раз в месяц по субботам. Самое интересное здесь то, что после первого несостоявшегося вывоза мусора мы в понедельник утром (в выходные клиентская служба не работает) позвонили в клиентскую службу и там сказали, что у них по выходным проблемы с рабочей силой. Мусор вывезли во вторник. Последний день мусора был 13 мая. Еще в пятницу я позвонил в клиентскую службу и напомнил, что на следующий день вывоз мусора. Пообещали вывезти мусор. К сожалению, этого не произошло, и в понедельник я снова должен был звонить в клиентскую службу, и мусор вывезли только во вторник. Я вообще не доволен услугой”.

“График вывоза мусора предусматривает опорожнение контейнера каждый понедельник. В один апрельский день контейнер остался неопорожненным. На следующий день мусорщики ехали по улице и к моему удивлению просто пропустили наш контейнер. На мое гневное письмо на следующее утро приехал мусоровоз. Поскольку контейнер у нас в коридоре, вонял весь коридор, потому что в контейнер мешки больше не помещались”.

“В понедельник должен был быть вывоз мусора. Когда во вторник вечером мусорный ящик вонял и мусор не был вывезен, я отправил сердитое письмо. На него даже не соизволили ответить. В четверг утром после 6-7-минутного сидения на телефоне в режиме ожидания я дозвонился до обслуживания клиентов. Они предложили, что следующий вывоз по графику в следующий понедельник вычеркнут и вывезут мусор в воскресенье. Хотелось бы видеть!”

“Я предложил бы отвезти самые вонючие мусорные мешки в офис Таллиннского центра отходов, и это я высказал и работнику центра отходов. Эту акцию я еще предприму, если мусорная фирма еще раз сваляет дурака”.

“У нас тоже серьезные проблемы с вывозом мусора начиная с 1 марта. В это время вывоз должен был состояться шесть раз, и ни один из них не состоялся вовремя. Все опорожнения происходили после неоднократных запросов владельца по телефону и имейлу на 1-1,5 недели позже. За это время бесспорно возник избыток мусора и вороны разнесли мусор по городу. Такое постоянное выпрашивание вывоза мусора — также очень выматывающая и требующая много времени деятельность для владельца. Ранее ни с одной фирмой никогда такой проблемы не было. Я хочу только быстрого прекращения коррупции!”

Сарапуу дал срок

Сегодня вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу сообщил: “Даю срок до вечера воскресенья. Если до этого времени фирма по вывозу мусора BWM, которая на данный момент занимается вывозом в Нымме, не наладит корректную работу, то мы прекратим договор, и работы будет осуществлять AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, которая располагает необходимой техникой и умениями”.

Руководитель отдела по благоустройству и отходам Таллиннского департамента окружающей среды Кристьян Марги ничего не знал о сообщении вице-мэра. “У меня сегодня было много встреч, и со мной никто по этой теме не консультировался”, — отметил он.