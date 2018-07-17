17.07.2018, 08:50

Можно ли уйти "со дня", если работодатель не выдает на руки договор?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Можно ли уйти "со дня", если работодатель не выдает на руки договор?
Foto: Sven Arbet

Читатель Delfi обратился в редакцию и рассказал, что проработал в одной фирме водителем почти три недели, но работодатель так и не выдал ему трудового договора.

”Считаю, что это грубое нарушение. Могу ли я уволиться со дня?” — интересуется мужчина.

”Перед началом работы работник и работодатель договариваются об условиях трудового договора, например, по части зарплаты, трудовых обязанностей, нагрузки и прочего. Хоть закон о трудовом договоре и обязует заключать письменный трудовой договор, но если работодатель приступает к выполнению для работодателя работу, то трудовой договор действует и в устной форме”, — отвечает заведующая консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп.

Она отмечает, что исполнять закон и относиться друг к другу лояльно обе стороны должны даже в случае устного трудового договора. ”Только лишь отсутствие письменного трудового договора не является тяжелым нарушением, которое позволило бы расторгнуть договор без соблюдения сроков оповещения”, — сказала она. По словам Саареп, к тяжким нарушениям относятся, например, невыплата зарплаты. ”Перед досрочным расторжением договора работник должен в письменном виде обратиться к работодателю и попросить ликвидировать нарушение”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи

17.07.2018
Видео находящегося в отделении принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы Ямеяла убийцы двух человек Владимира Ярикова в YouTube по-прежнему доступны для просмотра всему миру, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

На Хийумаа в результате столкновения с трактором погиб пассажир автомобиля, водитель не пострадал

16.07.2018
Сегодня в 15.16 полицию поступила информация о произошедшем на Хийумаа ДТП с трагическим итогом — в результате столкновения легкового автомобиля с трактором погиб 60-летний мужчина.
Подробнее


"Четыре часа назад все изменилось". Как прошла встреча Трампа и Путина

17.07.2018
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не закончилась прорывными заявлениями и прошла на фоне обвинений в российском вмешательстве в американские выборы, однако оба лидера выглядели крайне довольными. Что их обрадовало?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Устаревшие средства защиты от комаров смертельно опасны: а что выбрать из новинок?

17.07.2018
В Эстонии насчитывается 33 вида комаров из более чем 3000 известных в мире. Кровопийцами являются далеко не все. Большая часть насекомых вполне миролюбива, питается нектаром и соком растений. Однако некоторые виды должны получать свежую кровь в качестве витаминной подкормки. Выбор различных антикомариных средств велик, но как защититься от кровососущих насекомых наиболее эффективно? И правда ли, что старые и привычные средства могут быть не только бесполезны, но еще и очень опасны для человека? Выясняла "МК-Эстония".
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106302001
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €

ГАЛЕРЕЯ: На концерт Guns N' Roses в Таллинне пришло 60 тысяч человек

16.07.2018
16 июля на Певческом поле в Таллинне с грандиозным концертом под открытым небом выступит американская рок-группа GUNS N’ ROSES. Этот концерт станет самым большим концертом года в странах Балтии. Смотрите фото! Галерея пополняется!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Во время строительных работ на шоссе Таллинн-Тарту были обнаружены шесть скелетов

16.07.2018
В четверг во время строительных работ на шоссе Таллинн-Тарту вблизи деревни Саарнакырве было обнаружено захоронение с шестью скелетами. Строители тут же оповестили полицию. Оказалось, что с криминалом находка не связана.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ