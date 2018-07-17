Можно ли уйти "со дня", если работодатель не выдает на руки договор?

Читатель Delfi обратился в редакцию и рассказал, что проработал в одной фирме водителем почти три недели, но работодатель так и не выдал ему трудового договора.

”Считаю, что это грубое нарушение. Могу ли я уволиться со дня?” — интересуется мужчина.

”Перед началом работы работник и работодатель договариваются об условиях трудового договора, например, по части зарплаты, трудовых обязанностей, нагрузки и прочего. Хоть закон о трудовом договоре и обязует заключать письменный трудовой договор, но если работодатель приступает к выполнению для работодателя работу, то трудовой договор действует и в устной форме”, — отвечает заведующая консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп.

Она отмечает, что исполнять закон и относиться друг к другу лояльно обе стороны должны даже в случае устного трудового договора. ”Только лишь отсутствие письменного трудового договора не является тяжелым нарушением, которое позволило бы расторгнуть договор без соблюдения сроков оповещения”, — сказала она. По словам Саареп, к тяжким нарушениям относятся, например, невыплата зарплаты. ”Перед досрочным расторжением договора работник должен в письменном виде обратиться к работодателю и попросить ликвидировать нарушение”.