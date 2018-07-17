17.07.2018, 08:50

Можно ли уйти "со дня", если работодатель не выдает на руки договор?

 (12)
rus.delfi.ee
EST 2
Можно ли уйти "со дня", если работодатель не выдает на руки договор?
Foto: Sven Arbet

Читатель Delfi обратился в редакцию и рассказал, что проработал в одной фирме водителем почти три недели, но работодатель так и не выдал ему трудового договора.

”Считаю, что это грубое нарушение. Могу ли я уволиться со дня?” — интересуется мужчина.

”Перед началом работы работник и работодатель договариваются об условиях трудового договора, например, по части зарплаты, трудовых обязанностей, нагрузки и прочего. Хоть закон о трудовом договоре и обязует заключать письменный трудовой договор, но если работодатель приступает к выполнению для работодателя работу, то трудовой договор действует и в устной форме”, — отвечает заведующая консультационной службы Трудовой инспекции Кайре Саареп.

Она отмечает, что исполнять закон и относиться друг к другу лояльно обе стороны должны даже в случае устного трудового договора. ”Только лишь отсутствие письменного трудового договора не является тяжелым нарушением, которое позволило бы расторгнуть договор без соблюдения сроков оповещения”, — сказала она. По словам Саареп, к тяжким нарушениям относятся, например, невыплата зарплаты. ”Перед досрочным расторжением договора работник должен в письменном виде обратиться к работодателю и попросить ликвидировать нарушение”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В номере погибших в Одессе эстонцев обнаружили бутылки, пакетик с белым веществом, трубочки из купюр и виагру

17.07.2018
Близкие находившегося на отдыхе молодого человека позвонили ему, но услышали в трубке голос украинского полицейского, который сообщил, что двое мужчин из Вильянди найдены в отеле мертвыми, а третий еще жив, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ | Словно в Южной Европе: в Эстонию пришла настоящая жара!

17.07.2018
Если еще пару недель назад казалось, что уже можно смириться с тем, что остаток лета будет прохладным и пасмурным, то теперь ситуация совсем другая. Согласно прогнозам, сегодня воздух прогреется до 31 градуса.
Подробнее


Опекун осужденного за убийство пациента психбольницы просит YouTube удалить его видеорепортажи

17.07.2018
Видео находящегося в отделении принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы Ямеяла убийцы двух человек Владимира Ярикова в YouTube по-прежнему доступны для просмотра всему миру, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


"Четыре часа назад все изменилось". Как прошла встреча Трампа и Путина

17.07.2018
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки не закончилась прорывными заявлениями и прошла на фоне обвинений в российском вмешательстве в американские выборы, однако оба лидера выглядели крайне довольными. Что их обрадовало?
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552006
150,30 €
90,18 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Устаревшие средства защиты от комаров смертельно опасны: а что выбрать из новинок?

17.07.2018
В Эстонии насчитывается 33 вида комаров из более чем 3000 известных в мире. Кровопийцами являются далеко не все. Большая часть насекомых вполне миролюбива, питается нектаром и соком растений. Однако некоторые виды должны получать свежую кровь в качестве витаминной подкормки. Выбор различных антикомариных средств велик, но как защититься от кровососущих насекомых наиболее эффективно? И правда ли, что старые и привычные средства могут быть не только бесполезны, но еще и очень опасны для человека? Выясняла "МК-Эстония".
Подробнее

ФОТО │ Элегантная роскошь в Кадриорге: бывшая квартира дирижера Эри Класа

17.07.2018
Шикарная светлая квартира с высокими потолками и богатой обстановкой расположена на границе Старого города в доме, являющемся памятником архитектуры. Стиль постройки относится к рижскому модерну (югендстилю). В свое время здесь проживал известный эстонский и советский дирижер, музыкант, педагог и сценарист Эри Клас. Атмосфера творчества отражена в обстановке и хорошо передает стиль жизни бывшего владельца.
Подробнее

МНЕНИЕ: Дискотека на кладбище

17.07.2018
С вами случаются дежавю? Нечто в этом роде возникло у меня при чтении опубликованного на днях сообщение о том, что правительство Таиланда решило превратить в одну из главных туристических достопримечательностей страны пещеру Тхам Луанг, где более двух недель находились заблокированные водой 12 детей-футболистов и их тренер.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ