Можно ли предсказать, когда цена на бензин снизится? В какой день недели топливо дешевле всего? Продавец объясняет

Потребителям может показаться, что в некоторые дни недели топливо дешевле обычного. Является ли это мифом, или тут есть какая-то логика?

Руководитель категории моторного топлива Circle K Иво Попп поясняет, что обычно ценообразование происходит таким образом — кто-то начинает опускать цену, а заметем остальные продавцы топлива следуют за этим.

”Иногда цену опускают так, что продают топливо в убыток себе”, — отмечает Попп.

Когда граница достигнута и более цену не опускают, тогда она, как правило, достаточно резко отыгрывает падение и приподнимается. ”Пока кто-то не решится снова снижать цены”, — говорит Попп.

Он опровергает миф, согласно которому в определенные дни недели топливо бывает дешевле, чем в другие.

”То, что по понедельникам топливо обычно дороже также неверно”, — утверждает продавец.

По его словам, рынок топлива в Эстонии уникален, так как цены на топливо у разных продавцов очень похожи, в то время как в других странах присутствует больший разброс цен.

Попп отмечает, что участники эстонского рынка топлива следят за ценами конкурентов практически круглосуточно, и цены корректируются очень часто.